La importancia del factor humano en el marketing de las empresas, con FBR Fotografía y Vídeo

miércoles, 27 de julio de 2022, 17:17 h (CET)

El marketing y los recursos multimedia, en la actualidad, son igual de esenciales en las empresas que la calidad en los productos y procesos. Además de ofertar un buen producto, es necesario destacar ante el cliente, con una narrativa y un story-telling capaces de impactarlo y generar en él un sentido de identificación con la marca.

Muchas empresas suelen caer en narrativas trilladas y repetitivas, como la de presentarse como las mejores empresas en su sector. Pero, según indica FBR Fotografía y Vídeo, el factor humano, aunque muchas veces olvidado, es el que realmente marca la diferencia en el marketing para las empresas y el vídeo puede ser una de las mejores herramientas para explotar ese factor en su favor.

Historias humanas para despertar la empatía de los clientes Cuando se utilizan las herramientas de marketing, el objetivo es transmitir la identidad de la empresa a través de un mensaje, que refleje la esencia de su marca. Ese relato tiene como receptores a personas, seres humanos, que empatizan mucho más al ver un relato propiamente humano, que una identidad fabricada de forma artificial. Para FBR Fotografía y Vídeo, el aspecto clave del marketing no está en resaltar permanentemente las cualidades de la empresa, sino en transmitir a los consumidores una identidad basada en el equipo humano detrás de la marca.

Los vídeos que realiza esta agencia son una herramienta de gran utilidad para proyectar esa identidad. Sus servicios ayudan a las empresas a formar un relato emotivo y empático, que revela los rostros, gestos y emociones de aquellas personas que conforman la organización. Además, para aquellas empresas que buscan desarrollar sus propias estrategias de videomarketing, cuentan con una herramienta didáctica complementaria en su libro, Grabar es para siempre, el cual recopila varias experiencias que sirven de pauta para este proceso.

Una herramienta para el desarrollo autónomo de estrategias en videomarketing El audiovisual puede ser una poderosa herramienta de marketing para las empresas y constituye, a día de hoy, uno de los formatos que más tráfico genera en internet, por lo que, sin su apoyo, es muy probable que sus respectivas marcas pasen desapercibidas en el entorno digital. Sin embargo, y pese a la accesibilidad de estas tecnologías digitales, muchas empresas carecen del enfoque necesario para orientar este contenido hacia su narrativa, incluso cuando cuentan con los recursos para producir sus propios contenidos en vídeo.

Grabar es para siempre constituye una respuesta frente a esta situación. No se trata propiamente de un manual de producción audiovisual, sino más una compilación de trucos, técnicas y experiencias de éxito reales, contadas en primera persona, alrededor de la producción de contenidos en videomarketing. Estos contenidos sirven como un punto de apoyo para desarrollar varias habilidades, como el desenvolvimiento ante la cámara, el uso de las tecnologías digitales multimedia y la elaboración de ideas originales para sus contenidos, a fin de desarrollar, progresiva, pero eficazmente, sus propias estrategias en videomarketing.



