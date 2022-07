La importancia de cumplir con la Ley Antifraude en la hostelería Emprendedores de Hoy

La nueva Ley Antifraude, que está vigente en España desde octubre de 2021, impone ciertos requisitos para la creación de software de gestión empresarial, con el objetivo de evitar la manipulación de los registros contables. De esta manera, estos programas deben garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de todos los documentos.

La tenencia de software que no cumpla con estas condiciones se sanciona con multas que van desde los 1.000 € hasta los 150.000 €, dependiendo de la gravedad de la infracción. Para evitar este tipo de problemas es posible utilizar el software Hosteltáctil, que permite gestionar todos los procesos necesarios en un negocio de hostelería en cumplimiento con lo que dictamina la ley. Esta plataforma ha sido auditada por expertos y cuenta con un sello como garantía.

La Ley Antifraude busca evitar la utilización de software de doble uso Los programas llamados software de doble uso permiten a sus usuarios llevar una contabilidad paralela, lo que supone la posibilidad de facturar sin declarar los ingresos. La nueva Ley Antifraude tiene por objetivo terminar con esta práctica, por lo que prohíbe la producción y tenencia de cualquier tipo de sistema informático que permita la manipulación de los datos contables.

Por tanto, un software de gestión debe llevar una sola contabilidad, reflejando la totalidad de las transacciones efectuadas.

Por otra parte, estas transacciones no deben poder ser alteradas sin dejar anotaciones que especifiquen la razón de los cambios. Tanto los módulos de Hosteltáctil para utilizar en un local de restauración como los que disponen de funciones de back office o contables, cumplen con estas características obligatorias.

Hosteltáctil también cumple con los requisitos de TicketBAI y la Ley Foral de Navarra TicketBAI es un proyecto compartido por las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava que establece una serie de obligaciones legales y técnicas para que todas las personas que realicen una actividad económica, tanto físicas como jurídicas, utilicen un software de facturación que permita un mejor control de los ingresos de los contribuyentes, sobre todo en actividades como la restauración, donde se efectúan una gran cantidad de pagos en efectivo.

Este sistema está vigente en Gipuzkoa desde el 1 de mayo de 2022, muy pronto se implementará en Álava y entrará en funcionamiento en Bizkaia a partir del 1 de enero de 2024.

Hosteltáctil es un software válido según los criterios de TicketBAI y de la Ley Foral de Navarra, que también establece la obligación de que los sistemas informáticos que funcionen como soporte de los procesos contables garanticen la integridad y trazabilidad de los registros.

Con Hosteltáctil es posible agilizar la gestión de los distintos procesos de un negocio de hostelería y cumplir con lo dispuesto por la Ley Antifraude y otras normativas, evitando tanto sanciones como multas.



