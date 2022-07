Las camisas Famara y Yaiza de Poden&Cool Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de julio de 2022, 17:11 h (CET)

Durante el verano, lo ideal es vestir fresco y cómodo, con prendas livianas que expresen la identidad propia. Sin embargo, el confort clave para andar durante los días de calor no tiene por qué ser un aspecto que deje de lado el estilo y la elegancia. Con las camisas Famara y Yaiza de Poden&Cool, lucir un diseño original y distinto va de la mano con la frescura y comodidad propias de todas las prendas de moda de la marca. Esta se caracteriza por el diseño, la confección y elaboración artesanal de calidad en prendas para hombres y mujeres, productos para el hogar y cosmética natural.

Con la camisa Famara las vacaciones duran todo el año Las prendas de Poden&Cool poseen un estilo único y moderno, que fusiona lo rural con lo urbano, volviéndolo atractivo al crear looks ideales para el día o la noche, para la playa o para una ocasión especial. Estas cualidades se perciben en la camisa Famara, creada artesanalmente en España, con 100% algodón de distintos gramajes, para adaptarse a las diferentes épocas del año. Posee un diseño apropiado para hombres y mujeres en tallas que van de la S a la XXL.

Es una prenda que transmite sensación de vacaciones todo el año, pues lleva el nombre de una famosa y paradisíaca playa de las Islas Canarias. Famara cuenta con un diseño especial, inspirado en las camisas de los pescadores de La Graciosa y Lanzarote, pues es algo ceñida y corta, tiene un bolsillo y mangas sin botón y un cuello sencillo. Ideal para todo momento, puede combinarse con alpargatas o zapatos de piel, para portar con un outfit original y único.

El “destello de luz” de Yaiza Esta camisa de la colección de verano de Poden&Cool es un icono del rural chic que representa una propuesta única de la tienda online. Su diseño adecuado para hombres y mujeres cuenta con un calce ablusado que brinda sensación de confort y libertad, ideal para la frescura del verano.

Además, los complementos como el fruncido posterior y el parche en el pecho, combinan un estilo contry side con un aspecto urbano y casual, caracterizado con su caída ligera, la sencillez del cuello y el puño abotonado.

Yaiza, que significa “destello de luz”, viene en color coral con rayas blanca, confeccionada con algodón 100% o en color blanco con un cuello azul a rayas en contraste, elaborada con 60% algodón. Es una camisa liviana “rural cool” en tallas de la S al XXL, fabricada en España bajo la filosofía de Poden&Cool, que mantiene una producción sostenible de diseños originales y distintivos.



