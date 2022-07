Lavavajillas profesionales de calidad y a buen precio en Auxihostelería Emprendedores de Hoy

En los negocios que pertenecen al sector de la hostelería, contar con lavavajillas profesionales no solo es útil, sino también necesario. En los establecimientos donde se utilizan vajillas que no son de un solo uso, la sanidad exige que los utensilios de comida sean higienizados a una temperatura determinada, tal como establece el Real Decreto 3484/2000.

En este sentido, lo recomendable es disponer de un lavavajillas industrial que cumpla con las exigencias que demandan las leyes y que hagan de la limpieza en la cocina un trabajo más fácil. Auxihostelería es una tienda donde se pueden encontrar lavavajillas para hostelería baratos, elaborados con acero inoxidable de la más alta calidad, así como una práctica guía para comprar lavavajillas.

Tipos de lavavajillas profesionales para bares y restaurantes En el momento de elegir el lavavajillas, es importante tener en consideración que los hay de diferentes tipos y tamaños. Por lo tanto, la elección depende de las características particulares de cada establecimiento.

Entre los diferentes modelos disponibles en Auxihostelería, destaca el lavavajillas industrial de cesta, de reducido tamaño, pero también uno de los más comunes gracias a su diseño sencillo y compacto. Debido a sus pequeñas dimensiones, es ideal para instalar debajo de una mesa de trabajo en aquellos locales que no cuentan con amplios espacios. Asimismo, a diferencia de los lavavajillas más grandes, consumen menos agua.

Por otro lado, están los lavavajillas industriales de capota, que se caracterizan por su gran tamaño y estructura. Este modelo es perfecto para restaurantes medianos y grandes, no solo por su diseño de mayores proporciones, sino también por tener mayor capacidad, por lo que puede ser utilizado en locales con gran afluencia de clientes.

Asimismo, mientras los lavavajillas de cesta tienen apertura frontal, los de capota tienen brazos elípticos para abrir y cerrar.

Recomendaciones para instalar un lavavajillas profesional La instalación de un lavavajillas profesional es bastante sencilla, por lo que no representa un gran problema. No obstante, es importante tener en cuenta varios aspectos claves, entre ellos, que esté ubicado cerca de una toma de corriente, una de agua y un desagüe.

En el caso del desagüe, se recomienda que no esté por encima de los 10 centímetros del suelo, ya que el vaciado se realiza por medio de la gravedad y si el desagüe llegara a estar muy elevado, sería necesaria una bomba para vaciar el lavavajillas.

En cuanto a la toma de agua, lo aconsejable para su adecuado funcionamiento es que la presión sea mayor a dos bares, pero nunca superior a seis. Con estos prácticos consejos, el lavavajillas estará listo para operar correctamente.



