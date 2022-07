Plan de 8 semanas para conseguir un cuerpo tonificado, fuerte y ágil en Brooklyn Fitboxing en Perchel Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de julio de 2022, 16:49 h (CET)

Un año más, el club boutique Brooklyn Fitboxing en Perchel seguirá impartiendo su famoso y efectivo plan de 8 semanas durante esta temporada de verano. Con este entrenamiento intensivo, las personas podrán conseguir en apenas 2 meses un cuerpo verdaderamente tonificado, ágil, fuerte y con una apariencia sana y rejuvenecida.

El equipo de la firma destaca que el plan de 8 semanas de Brooklyn Fitboxing propone la realización de sesiones de apenas 47 minutos. Durante este tiempo, se combina el boxeo sin contacto con ejercicios para trabajar músculos de forma localizada. Todo ello está al alcance de los habitantes de Perchel, Málaga, que necesiten un cambio radical en su método de entrenamiento.

‘De cuerpo a cuerpazo en 8 semanas’, el lema de Brooklyn Fitboxing Brooklyn Fitboxing es una cadena de clubes boutique que nació en España en el año 2014. La efectividad de sus entrenamientos le han dado el prestigio y reconocimiento con el que cuenta en la zona y, hoy en día, ya es una franquicia con más de 150 centros en 10 países. Si por algo destacan estos centros respecto a los demás es por sus planes de entrenamiento, que tienen como eje principal el fitboxing.

El lema que utilizan estos centros de entrenamiento es ‘De cuerpo a cuerpazo en 8 semanas’, que es el gran objetivo de este programa de ejercicios de alta intensidad dirigido a hombres y mujeres de todas las edades. Para Brooklyn Fitboxing, su propuesta de hacer ejercicio es una excelente forma de perder peso rápidamente y de mejorar las condiciones del cuerpo.

Las mejoras no solamente son perceptibles a nivel estético, sino que también son evidentes en el aspecto físico. La marca afirma que el plan que proponen es un excelente mecanismo para mejorar la circulación sanguínea y el ritmo cardíaco. Además, al estimular la producción de serotonina, un neurotransmisor conocido como la hormona de la felicidad, favorece la sensación de bienestar y disminuye el estrés.

Trabajan con cada parte del cuerpo en 8 semanas Brooklyn Fitboxing en Perchel destaca que el éxito del plan de 8 semanas está garantizado porque trabajan varias partes del cuerpo al mismo tiempo. En primer lugar, los desafíos constantes del plan activan el cerebro y lo dinamizan en función de la actividad intensa.

En la parte física, el programa pone a trabajar los músculos de brazos y espalda, tonificándolos para que consigan un buen estado de forma. Lo mismo ocurre con los músculos del abdomen, ya que en cada sesión se realizan unos 500 abdominales sin que los alumnos se den cuenta. Los glúteos y piernas también trabajan a lo largo de cada sesión, pero además el plan tiene ejercicios específicos para estas partes del cuerpo. Finalmente, el plan de 8 semanas de Brooklyn Fitboxing en Perchel genera beneficios directos sobre las articulaciones, los huesos y los pulmones.

Para los representantes de la firma, el verano es una excelente temporada para realizar este plan. Consideran que llevarlo a cabo es una apuesta personal por la salud y el bienestar y que no hay mejor momento para empezar a ejercitarse que el ahora.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Airclos, sistemas modernos y seguros para acristalar terrazas Servicios de asesoría para impulsar la digitalización de empresas, de la mano de Relajatec Las salsas asiáticas que ofrece IBSA para cocinar distintas recetas Manualidades para emprender con los cursos de Altohero Cursos Online Encontrar una de las mejores hipotecas en España con Central Hipotecaria