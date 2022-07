La importancia del mantenimiento informático para todo tipo de empresas, por Exolution Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de julio de 2022, 16:47 h (CET)

En la actualidad, las medianas y grandes empresas cuentan con departamentos informáticos o al menos una estructura tecnológica eficaz para mejorar su productividad y acelerar la realización de las tareas más comunes. Las pymes y startups también utilizan sistemas informáticos, webs y otras herramientas virtuales en su día a día, ya que estas les ayudan a crecer de forma exponencial su negocio.

Exolution es una empresa española que se encarga de mantener todas estas estructuras tecnológicas, sistemas y plataformas online en buen estado a través de un servicio profesional de mantenimiento informático.

La importancia del mantenimiento informático para las empresas Cualquier empresa que disponga de al menos un ordenador y un sistema informático para realizar operaciones complejas o de rutina necesita contratar periódicamente un servicio de mantenimiento informático. La razón de ello es que este tipo de servicios están enfocados en mejorar la operatividad de dicho sistema, así como del ordenador. De igual manera, este mantenimiento es eficaz para que las pymes y grandes corporaciones ahorren mucho tiempo y dinero, ya que evita el riesgo de fallos, pérdidas de datos, daños irreparables, robos de información, etc. Además de esto, durante un mantenimiento informático, los profesionales a cargo del mismo realizan actualizaciones de las aplicaciones y sistemas, copias de seguridad, potencian el antivirus, realizan cualquier migración necesaria, etc. Como resultado de ello, las compañías siempre mantienen moderna su área informática y todo lo relacionado con el mundo digital.

Actualmente, Exolution es una gran opción para quienes buscan a expertos en servicios informáticos, ya que ofrecen un soporte de calidad a un precio bastante accesible.

Mantenimientos y soluciones informáticas para empresas Exolution ha creado un plan Premium de mantenimiento informático que incluye todo lo que una empresa necesita para optimizar con frecuencia sus sistemas, aplicaciones y equipos tecnológicos. Esto incluye la realización de actualizaciones de software, refuerzo de la seguridad digital, backups a la nube, copias de seguridad y restauración y reparación de equipos. Este último servicio se encuentra bajo la mano de expertos en todo lo relacionado con el área del hardware, así como en el área de la limpieza de sistemas a nivel general. Es importante mencionar que el servicio de mantenimiento informático de Exolution puede ser contratado tanto para ser ejecutado en las instalaciones de sus clientes como a remoto. Ambas opciones arrojan los mismos resultados, ya que estos profesionales saben cómo solucionar cualquier tipo de problema informático de forma offline u online. Como punto extra, en caso de que el contratista tenga dudas, sugerencias o peticiones especiales siempre podrá solicitar un servicio de consultoría personalizada al equipo de profesionales de Exolution.

Exolution brinda a las empresas, especialmente a las pymes y autónomos, la oportunidad de contratarlos como su departamento informático rentable y profesional. En dicho mantenimiento incluyen servicios extras como: seguridad contra ciberataques, bunkerización e invisibilidad, centralitas, soporte informático 24/7, etc.



