Las extensiones de cabello vuelven a ser tendencia, por La Central del Cabell

miércoles, 27 de julio de 2022, 16:25 h (CET)

Las extensiones de cabello son una solución rápida y efectiva para dar volumen y longitud a la melena natural, tener un nuevo look o recuperar el pelo que se ha perdido por diversas patologías. Las nuevas tendencias relacionadas con estas adhesiones de pelo se evidencian en las extensiones de queratina, que proporcionan una apariencia natural, totalmente indetectables y tienen una larga vida útil.

Gracias a estos nuevos mechones de cabello, se puede pasar de un tono oscuro a otro más claro o, incluso, apostar por una melena con diversos colores, en cuestión de minutos. Encontrarlas en calidad Remy, un cabello de alta calidad, es posible en tiendas especializadas como La Central del Cabell.

Una amplia gama de extensiones de cabello de alta calidad El auge de las extensiones de cabello responde a la naturalidad que se ha logrado gracias a la calidad que las mismas, pudiendo encontrarse extensiones de origen 100 % humano, además, de la versatilidad que proporcionan y su facilidad en la colocación. La Central del Cabell dispone de una amplia gama, entre las que se encuentran extensiones de cabello tejido en textura lisa, ondulada y rizada con largos de 30, 50 y 60 cm. También son conocidas sus extensiones de queratina que, aparte de ser de cabello 100% natural, contribuyen al cuidado capilar. Estas mismas se aplican directamente sobre la melena mediante un punto de unión de queratina.

Además, las extensiones adhesivas de La Central del Cabell son reutilizables, de rápida aplicación e indetectables, lo que propicia que se mimeticen con el cabello natural sin problema. Son ideales para chicas que quieran seguir combinando entre sus peinados diarios las colas, ya que no se percibe dónde acaba el cabello y dónde comienza el mechón de extensión. En ese sentido, otro modelo de extensiones novedoso son las Fan Tip Extensions, que se colocan de forma individual con un punto de unión ultra plano que las enlaza con el pelo natural. Estas son reutilizables y tienen una duración que oscila entre los 3 y 4 meses.

Extensiones de cabello para cambiar de look A las extensiones convencionales se contraponen aquellas ligadas a un cambio de look radical, ya sea por su luminosidad, color o composición. Tanto en extensiones de queratina como en extensiones adhesivas o Fan Tip Extension, se pueden encontrar colores brillantes, muy alegres y totalmente indicados para dar un punto diferencial a la melena, son los colores fantasía. Por otra parte, las extensiones rasta y fibra de esta misma compañía se aplican sobre el cabello natural y tienen un fuerte sistema de agarre que garantiza su perdurabilidad.

Las extensiones de plumas son otra tendencia al alza. Estas se pueden planchar, secar y rizar, tienen una fácil colocación y son reutilizables. Se ofrecen con diverso grosor, medidas y colores, por lo que pueden combinar con cualquier outfit. Por su parte, las extensiones quita y pon proporcionan un cambio inmediato y su uso está ampliamente difundido en industrias como el teatro.

Además de comercializar extensiones de cabello, La Central del Cabell ofrece accesorios y una gama de productos para el cuidado de las mismas, disponibles en su página web.



