Remedios naturales para aliviar la congestión nasal

miércoles, 27 de julio de 2022, 16:20 h (CET)

La congestión nasal es una afección caracterizada por la inflamación de los tejidos nasales y su revestimiento, incluyendo los senos paranasales y los vasos sanguíneos. Esta molestia suele ir acompañada de secreciones nasales.

Una de las mayores molestias que ocasiona la nariz tapada es la dificultad para regular la entrada y salida de aire por las fosas nasales, por lo que resulta apremiante encontrar soluciones efectivas para aliviar este síntoma y recuperar la calidad de vida.

Principales causas de la congestión nasal Las causas más frecuentes de la congestión nasal son el resfriado, la gripe, la rinitis y la sinusitis. Curiosamente, alrededor de un 15 % de los casos de congestión nasal se deben al abuso de descongestionantes.

En algunos casos, la congestión nasal se agrava por el consumo de alcohol, la exposición al aire seco o el humo del tabaco. Así como también por un excesivo uso de atomizadores, ciertos medicamentos, los cambios hormonales, algunos tipos de asma o el estrés.

Los expertos recomiendan tomar medidas desde la primera aparición de la congestión nasal y no esperar a que esta empeore, ya que puede generarse pérdida del olfato, dolor facial y goteo nasal hacia la garganta.

Remedios naturales para la congestión nasal No todos ellos disponen del mismo soporte científico, pero hay una serie de remedios naturales que pueden aliviar, en mayor o menor medida, la congestión nasal.

El spray nasal Nasodren® es 100 % natural y alivia la congestión nasal debida a la sinusitis desde su primera aplicación, drenando la mucosidad nasal y paranasal sin ocasionar efecto rebote ni dependencia, ya que su sustancia activa a base de extracto de ciclamen (saponinas) no se absorbe. Es conveniente utilizar productos con una eficacia y seguridad demostrada, como Nasodren®, con más de 30 ensayos clínicos.

Además, es recomendable implementar hábitos saludables para reducir la congestión nasal, como beber mucha agua y realizar lavados de agua con sal para reducir la mucosidad en la nariz. El eucalipto y el mentol son remedios efectivos tanto en ungüentos medicinales aplicados en la zona afectada como en bebidas calientes. También se recomienda hacer vahos con eucalipto.

Por otro lado, las duchas con agua caliente pueden contribuir a descongestionar la nariz, ya que se humedecen los conductos nasales y se favorece la respiración nasal. En ese sentido, también es útil colocar una cebolla partida al lado de la cama, porque las sustancias que desprende tienen cierta acción mucolítica.



