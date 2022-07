Trabajar el comportamiento de los animales de compañía con refuerzo positivo, con Antrozoología Emprendedores de Hoy

Aunque muchas familias tienen entre sus integrantes a animales de compañía, no todas logran establecer un vínculo sano que permita construir un entorno de buena convivencia.

Por ello, la Dra. Paula Calvo, fundadora de la empresa de consultoría online antrozoologia.com y experta en vínculo humano-animal, brinda servicios de asesoría y formación para promover el vínculo entre las personas y los animales de compañía. De esta manera, la especialista busca lograr el bienestar de las familias multiespecie y de los profesionales que se dedican al cuidado y entrenamiento de los animales de compañía, mediante la teoría del refuerzo positivo.

¿Por qué es importante el refuerzo positivo para fortalecer el vínculo con los animales de compañía? Para las personas, convivir con un animal de compañía implica comprender que los animales se encuentran en un aprendizaje continuo, en el que pueden presentarse acciones positivas y negativas. Por ello, la aplicación del refuerzo positivo es una estrategia muy recomendada por los especialistas, ya que permite consolidar los comportamientos correctos, mediante procesos de repetición constante.

En el caso de los perros y los gatos, los entrenamientos breves o sesiones de práctica producen una respuesta favorable, por lo que se recomienda realizar varias sesiones al día, aunque durante periodos cortos, de no más de 10 minutos. Para premiar el comportamiento de los animales y lograr que se vuelva un hábito, es importante descubrir qué recompensas ayudan a mantener su motivación.

A través de la asesoría de la Dra. Paula Calvo y el equipo de Antrozoología.com, los clientes pueden recibir asesoramiento especializado para establecer programas de entrenamiento exitosos con la aplicación del refuerzo positivo. En consecuencia, la convivencia de la familia multiespecie se verá beneficiada, garantizando que las personas y los animales de compañía se sientan queridos y estimulados.

Antrozoología.com ofrece contenido especializado y acceso a una comunidad para las familias multiespecie Con el objetivo de construir una gran comunidad que permita mejorar el vínculo humano-animal en las familias multiespecie, el centro Antrozoología.com ofrece la oportunidad de formar parte de distintos clubes. A través de una suscripción, los profesionales del sector y el público en general consiguen acceso a contenido especializado, además de la oportunidad de compartir experiencias con otros profesionales del sector.

La iniciativa fue creada bajo la visión de fortalecer las relaciones familiares, debido a los beneficios probados que genera la interacción entre seres humanos y animales. De esa manera, las posibilidades de mejorar la convivencia en el hogar son mayores, ya que uno de los temas tratados en sus programas tiene relación con las herramientas de intervención.

Una de las claves que convierte a Antrozoología.com en la opción ideal para aprender sobre el comportamiento de los animales de compañía es que sus técnicas combinan lo mejor de la antrozoología y la etología. En consecuencia, los diagnósticos son más integrales y las acciones implementadas registran mejores resultados.



