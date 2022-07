Cristina López sobre la importancia de la salud mental Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de julio de 2022, 15:29 h (CET)

Cada vez son más las personas que recurren a algún tratamiento psicológico. El ritmo de vida actual desencadena en todo tipo de afecciones. Durante la pandemia por el COVID-19, los índices de trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión se dispararon. Esto provocó también la aparición de distintos síntomas pos-pandemia.

Cristina López es una profesional experta en las emociones. Como licenciada en psicología posee las herramientas teóricas y prácticas para ofrecer acompañamiento terapéutico. Cada vez más gente está concienciada sobre la importancia de la salud mental y, en este sentido, la psicología es el camino para hacer frente a cualquier situación negativa.

La terapia como herramienta para mejorar la calidad de vida Desde el nacimiento, existen múltiples factores que condicionan, pero que no determinan el porvenir de una persona. Usando los afectos es posible reparar daños y heridas internas. Existen emociones que quedaron grabadas en el inconsciente de forma equivocada: agresividad, ansiedad, culpa, miedo, etc. Así como estas experiencias configuran la construcción del inconsciente, a través de la terapia es posible reconfigurar su funcionamiento.

La psicóloga Cristina López cree que “el ser humano cuanto más se hace responsable de su vida y de sus actos, mayor es su capacidad de poder llegar al cuidado de sí mismo”. Para iniciar una terapia debe existir un compromiso profundo con el deseo sanar. La terapia está pensada para aquellas personas que sientan que no pueden lidiar con el mundo de las emociones. Algunas emociones “no adecuadas” pueden generar conflicto y derivar en un síntoma: adicciones, fobias, obsesiones, etc. La posibilidad de realizar una terapia es un beneficio inmediato y que genera consecuencias a largo plazo.

Los síntomas y las emociones Formada como psicóloga en la Universidad de Valencia, Cristina acompaña al paciente en su mundo interior para que pueda percibir que no está solo. El trabajo analítico desentraña y ayuda a tomar conciencia de los deseos que se expresan a través de la palabra. De esta manera, es posible sentir la emoción que en algún momento se experimentó, pero sin culpa. Como experta en las emociones, la psicóloga Cristina López ofrece su conocimiento y experiencia para tratar cualquier trastorno que pueda afectar a un individuo. Hay señales que pueden estar diciendo que algo no va bien. Los síntomas pueden aparecer de manera distinta en niños, adolescentes o adultos. Miedos, terrores nocturnos, trastornos del sueño, adicciones, ansiedad, estrés, baja autoestima, conflictos familiares de origen, crisis de pareja, sexualidad. Todos estos síntomas pueden ser tratados si se acude al profesional adecuado.



