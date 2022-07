Piensa Network, la primera empresa española que crece con los NFT Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de julio de 2022, 15:33 h (CET)

En marzo del 2021, el artista norteamericano Beeple vendió por casi 70 millones de dólares una obra de arte digital utilizando una forma de activo digital conocida como NFT. Este hecho ha generado una ola de crecimiento de esta tecnología que cada día toma más fuerza y se impone dentro de la economía a nivel mundial.

Hoy en día, muchas empresas se están dedicando a explotar los NFT y, en España, se presentan compañías como Piensa Network que ofrecen beneficios de alta rentabilidad mediante su propia colección de NFT.

¿En qué consisten los NFT? NFT es la sigla para Non-Fungible Token que quiere decir tokens no fungibles y se trata de activos digitales únicos utilizados en los distintos modelos de negocio digital actuales. Estos tokens representan unidades de valor con contenido original y no son intercambiables ni se pueden dividir en valores más pequeños. La mejor manera de entender los NFT es comparándolos con una pintura de arte, por ejemplo, La Gioconda de Leonardo da Vinci.

Esta obra puede ser imitada, plagiada o fotografiada, pero ninguna de estas copias podrá sustituir a la original. De la misma manera, los NFT no se pueden intercambiar y ninguna copia obtendrá el valor del activo original. Esta tecnología es actualmente usada por empresas como Piensa Network para ofrecer oportunidades de negocio a quienes deseen realizar inversiones con rentabilidad asegurada. Para ello, esta compañía cuenta con su propia colección de NFT y, actualmente, está ofreciendo el 15 % de los beneficios anuales obtenidos por sus tokens a quienes quieran adquirirlos. La duración de esta rentabilidad es de por vida. En la imagen adjunta, se puede ver uno de los NFT de Piensa Network, que hará una colección con ciudades, monumentos y sitios típicos de toda España para que el usuario pueda elegir su NFT particular.

Piensa Network presenta una gama de servicios básicos con un plan de negocio especial Piensa Network es una compañía de servicios básicos que utilizan diariamente las personas y presentados en forma de franquicia para el beneficio de los clientes y los franquiciados. Los servicios ofrecidos incluyen electricidad, gas, telefonía, telecomunicaciones (móvil y fibra óptica), pólizas de seguros, viajes y más. El funcionamiento de esta empresa se fundamenta en ofrecer grandes ahorros para el cliente final a través de estos servicios y la oportunidad de obtener beneficios económicos con la compra de cada uno de estos.

Por otra parte, presenta un modelo de negocio para emprendedores, en el que pueden adquirir franquicias y masterfranquicias de cada uno de los activos digitales que ofrece la compañía en todo el país. De igual forma, ofrecen un plan de negocio personal para las personas que quieran ser consultores de ahorro, lo cual les permite crear una red de clientes y obtener ganancias favorables en el tiempo y el ritmo de trabajo que deseen.

La tecnología NFT está cambiando la manera de concebir la economía, el comercio y los servicios que diariamente son utilizados por las personas. Empresas como Piensa Network están aprovechando este auge digital para ofrecer una variedad de servicios que no solo beneficia a la empresa y al consumidor final, sino a todos los que quieren apuntarse a una potencial e innovadora oportunidad de negocio digital.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.