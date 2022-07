El auge de la poesía a través del audiolibro, por Josep Cornadó Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 18:04 h (CET) En el siglo XXI se ha comenzado a ver un importante auge tanto en la producción como en el consumo de literatura en nuevos formatos digitales. En este contexto, junto con la lectura digital a través de los ebooks, ha crecido sustancialmente el audiolibro, logrando un fenómeno al que, en la actualidad, se da el nombre de "audioboom". De acuerdo a Josep Cornadó, los distintos géneros literarios se han visto afectados con este fenómeno, llegando cada vez más a ocupar dichos formatos. Tal es el caso de la literatura.

El crecimiento del audiolibro para la literatura y la poesía, según Josep Cornadó

Josep Cornadó se ha dedicado a investigar estas nuevas tendencias en el mercado literario. En este sentido, ha dado cuenta de que, hoy en día, especialmente en el mundo anglosajón, es casi impensable que salga una nueva novela o un nuevo libro de poesía sin que salga, también, su audiolibro. Tanto ha ido creciendo esto con el paso del tiempo que, en Estados Unidos, por ejemplo, cada primavera se están desarrollando los Premios Audie, donde se otorga un galardón a los nominados por mejor actuación y producción en este sentido.

Según explica Josep Cornadó, la popularidad del audiolibro encuentra su punto inicial en el surgimiento del iPod. Este dispositivo fue el que popularizó estos formatos en su momento. No obstante, con el tiempo, los audiolibros y los podcast sobre libros y literatura en general, tanto para la lectura de libros como para el debate sobre ellos, han encontrado nuevos hogares, como es el caso de los teléfonos celulares.

Hoy en día, el audiolibro ha crecido tanto que es posible encontrar desde lecturas de fragmentos hasta libros completos leídos en este formato. Además, se pueden encontrar libros leídos por el mismo autor y otros leídos por actores profesionales. También se ha ido desarrollando, con el tiempo, obras de dominio público que utilizan voluntarios interesados en leer y en grabar los libros para que otras personas puedan escucharlos.

Avances en accesibilidad

Según explica Josep Cornadó, uno de los grandes cambios que esta tendencia ha introducido tiene que ver con hacer de la lectura y de la literatura en general algo más accesible para todas las personas, incluyen las personas no videntes o con dificultades en la vista. Por eso, para los amantes de las lecturas de poesía o para los amantes de los libros en general, el formato audiolibro ofrece nuevas oportunidades, especialmente para poder acceder a nuevas formas de consumo de la literatura en todo momento y lugar y para los casos en los que determinados libros no se encuentran disponibles en su versión en braille.

Crecimiento del audiolibro en el mundo

Si se entiende lo mencionado anteriormente, explica Josep Cornadó que, en países como Estados Unidos, el audiolibro es un formato que está mostrando un crecimiento mayor que el libro digital escrito. Por ejemplo, en 2017, los datos demuestran que el libro electrónico leído a través de ebook había caído un 4,6% mientras que las descargas de audiolibros habían crecido un 29,6%.

En España, el audiolibro también viene ganando peso para la poesía y la literatura en general. Tanto es así que estos comenzaron a participar en el Festival de Segovia a través de la exposición "Escuchar audiolibros también es leer". En América Latina, por su parte, la oferta de audiolibros en español ha crecido exponencialmente. Además, un dato interesante a considerar es que la mayor parte de los nuevos "lectores" o "escuchas" de libros en formato de audio son personas menores de 35 años.

Acorde con Josep Cornadó, se espera que, a lo largo de los siguientes años, el audiolibro continúe creciendo en popularidad y convirtiéndose en una de las alternativas por excelencia para quienes buscan acceder a la poesía y la literatura a través de nuevos formatos.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El auge de la poesía a través del audiolibro, por Josep Cornadó Quédate Sin Deuda se destapa como una valiosa segunda oportunidad para los deudores La seguridad alimentaria y el bienestar animal: un binomio indispensable en el sector porcino Patentan una puerta que detecta a los ladrones, les pide que abandonen el robo y los vigila desde fuera de la casa La calidad de los perfumes de nicho, la clave de las fragancias exclusivas, según Similar Parfum