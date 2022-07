Cómo sanar y evitar las enfermedades psicosomáticas Emprendedores de Hoy

Las enfermedades psicosomáticas son patologías que se crean y agravan por factores mentales asociados al estrés, ansiedad y el nerviosismo. Según expertos, estas afecciones son más habituales de lo que se dice y pueden generarse a través de pensamientos repetitivos erróneos. A estos se les unen emociones desagradables que contribuyen a que el cuerpo haga eco de eso, a través de molestias o dolor y, en muchos casos, a que se requieran medicamentos para llevar a cabo tratamientos.

Esta problemática cada vez es más evidente y, gracias a la ciencia, se puede comprobar el poder de la mente para desarrollar enfermedades físicas, pero también para generar sus respectivas soluciones. Y muchas de dichas soluciones son pequeños cambios de hábitos. La obtención de resultados efectivos puede generarse con reaprender a respirar, enfocar la mente, corregir las malas posturas, gracias al yoga, meditación, pranayamas, técnicas de programación neurolingüística, como las ofrecidas por el centro especializado Yoga is Love.

Hacer uso del poder de la mente para generar salud La mente desempeña un rol esencial en el proceso de enfermedad o curación de diversas patologías. Según expertos en el tema, se trata de un centro de poder que regula no solo la inteligencia y las habilidades, sino también la capacidad de recuperación de afecciones físicas.

A través de la mentalidad se pueden reforzar los síntomas de una enfermedad o reducirlos. Lo anterior se debe a procesos emocionales como la ansiedad o la depresión que generan un debilitamiento de las defensas y, por ende, aumentan la vulnerabilidad ante agentes externos.

Al contrario, la relajación y meditación contribuyen a conectar la mente con el cuerpo y posibilitar un equilibrio que repercuta de forma beneficiosa en el sistema inmune y en la prevención del estrés, desencadenante de múltiples enfermedades.

De acuerdo a profesionales de la salud, sí existe una correlación entre el estado mental con la recuperación de procesos infecciosos y patologías, ya que los pacientes que dominan sus pensamientos negativos y mantienen una actitud positiva agilizan su recuperación y combaten de forma efectiva las alteraciones de la salud presentes en su cuerpo.

La importancia de meditar para la salud física y mental Incorporar pequeños hábitos saludables como la meditación y el yoga, de la misma forma que una alimentación consciente, puede elevar la autoestima, regular los estados de estrés y reforzar el sistema inmunológico. Estos comportamientos devuelven el estado natural de las personas. Como todo, para disfrutar de sus beneficios se aconseja realizarlos con frecuencia.

En ese sentido, es conveniente acudir a expertos como Yoga is Love, que dispone de servicios personalizados, encontrando siempre una fórmula que se adapte a la necesidad de los interesados. Las clases online o presenciales son una buena herramienta para acceder a dichos beneficios. Los talleres o retiros son experiencias que invitan a descubrir, integrar y gestionar esos cambios que se aspira.

Este centro especializado, liderado por Natalia Evangelista, con más de 10 años de experiencia, dispone de terapias y clases regulares. Gracias a los variados estilos de yoga, Hata, vinyasa, yin yoga, es fácil crear una práctica segun las necesidades

Su lema dice: “Hay que creer para ver, hay que creer para crear”. Todo se puede transformar, todo se puede cambiar y todo comienza con una mente sana.

En su web se puede descubrir todo lo que ofrece Yoga is Love.



