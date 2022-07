¿Cuáles son las claves para que 4 de cada 10 turistas españoles contraten un seguro de viajes este verano? Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 16:58 h (CET) Este año, el 60% de los viajeros ha elegido un destino nacional y el 40% visitará el extranjero, según el Observatorio Nacional de Turismo Emisor. El destino, las pólizas para viajeros y la política de cancelaciones, entre las principales claves para contratar un seguro de viajes, según Lefebvre La eliminación de las restricciones por la COVID-19 y la apertura de fronteras han disparado los viajes internacionales este verano y el Observatorio Nacional de Turismo Emisor acaba de confirmar que un 40% de los turistas visitarán el extranjero durante sus vacaciones. Los viajes nacionales tampoco se quedan atrás. Hay un 60% de turistas que ha elegido un destino nacional y un 18% que lo combinará con un enclave internacional. Europa está en primer lugar del ranking, seguido de Centroamérica y América del Sur. No obstante, los españoles no se muestran muy convencidos respecto a sus destinos y 4 de cada 10 turistas aseguran que acabarán contratando un seguro de cancelación del viaje. Un dato muy superior al 27% y 24% que se plantea contratar un seguro de accidentes y médico, respectivamente.

Para facilitar la contratación del seguro, Lefebvre, proveedor de software y contenido jurídico líder en España, ha recopilado los aspectos más relevantes para viajar de la manera más segura posible en el Memento Daño, Responsabilidad y Seguro. Una obra que analiza las cuestiones como el Derecho de daños; la determinación, valoración y reclamación del daño causado; o la aplicación del seguro contratado por el causante del daño.

En su obra, Lefebvre señala las principales claves a la hora de contratar un seguro de viajes:

¿Cuánto tiempo dura el viaje? Los seguros varían de precios y coberturas en función del número de días que incluya el viaje. Por tanto, es fundamental conocer la fecha de partida y de regreso. En caso de que no lo sepas con exactitud, existen seguros ampliables por días. ¿Dónde se va a viajar? Además de la gran mayoría de países europeos, otros destinos turísticos como Cuba, Chile o Costa Rica exigen un seguro de viaje con cobertura Covid-19 para poder entrar en ellos. Además, en caso de que la visita sea a países en vías de desarrollo, es muy recomendable la inclusión de la cobertura de repatriación para garantizar el regreso a España. Simplificar las pólizas. En caso de que el viaje sea familiar, en lugar de solicitar distintas pólizas, existe la opción de unificar a varios viajeros en una misma póliza. Es el caso de los seguros de viaje para grupos, que simplifica enormemente la logística familiar en los viajes veraniegos. Política de cancelación. Infórmate de qué incluye el seguro que contratas: cancelación del viaje, o alojamiento, entre otros detalles. Tener que volver a comprar los billetes del viaje puede trastocar los planes económicos y turísticos. Seguro de actividades. ¿Qué tipo de viaje vas a hacer? ¿Alguna de las actividades que vas a realizar necesita un seguro? ¿Incluye deportes de alto riesgo como surf, escalada o kayak? En el periodo estival la demanda de estas actividades aumenta, son meses de constantes percances físicos y la asistencia sanitaria en algunos países, como Estados Unidos, puede resultar muy cara. Los expertos de Lefebvre, recomiendan que "antes de contratar un seguro de viajes es imprescindible estudiarlo y leerse bien la letra pequeña. Una cláusula que no se haya visto puede trastocar todo el viaje y modificar las vacaciones, por tanto, es importante saber bien qué cobertura incluye para evitar daños personales, económicos o jurídicos".

