Entrevista a la creadora de contenido, Ellie Xifra

Ellie Xifra, conocida en redes como Ellie X, es emprendedora digital y creadora de contenido. Su objetivo es acercar y conectar a las personas con las nuevas tecnologías. A continuación, Ellie X explica en qué proyectos está trabajando y cómo ha llegado hasta este momento.

Para empezar, ¿cuáles son los emprendimientos en los que estás embarcada actualmente y cuáles son los objetivos que buscas conseguir con ellos?

Ahora mismo tengo dos proyectos. Un proyecto que ofrece soluciones y estrategias de marketing digital y comunicación orientado a marcas y negocios; y un proyecto educativo web 3 donde voy narrando todo lo que descubro con novedades y tendencias del sector.

En el proyecto web 3, divulgo contenido tecnológico y creativo para acercar las nuevas herramientas tecnológicas a los más curiosos. Utilizo la plataforma TikTok y mis redes sociales para divulgar los vídeos y también colaboro con partners internacionales como Unstoppable Domains o plataformas de redes sociales descentralizadas. Mediante vídeos, charlas y workshops acercamos a los usuarios contenidos de valor. En el proyecto también está involucrado mi hermano Sisu y crear esto juntos nos hace mucha ilusión. Ya hemos colaborado con marcas y compartimos el día a día de nuestra visión en eventos, conferencias, viajes, etc.

Hay muchas cositas que van llegando y esto solo es el principio de un cambio que vamos a experimentar todo@s en el corto – medio plazo, donde habrá usuarios que abracen la tecnología y otros usuarios detractores que no la apoyarán como pasó con internet en los años 90.

Realmente, combinar el marketing digital, la creación de contenido y tecnologías web 3 es todo un aprendizaje personal y un gran reto, puesto que un % muy bajo de la población está utilizando estas tecnologías, pero las marcas ya buscan perfiles especializados en estos campos.

¿Cómo fueron tus primeros contactos con el mundo de la tecnología?

Cuando tenía 5 años mi primo tenía un ordenador, una impresora y una Gameboy de las grises. ¡Las que pesaban un montón! Ya de pequeña empecé a curiosear cómo funcionaba una impresora, qué había dentro de la torre del ordenador, cómo funcionaban los juegos MS-DOS, etc. Poco a poco le fui cogiendo cariño a la tecnología y cuando en el 1994 mi padre compró el primer ordenador, empecé a sumergirme en el mundo de las wikis, los chats de IRC y todo lo perteneciente a la web 1 y web 2. Realmente la llegada de internet en casa me abrió una puerta hacia otros mundos y oportunidades. Muchas de las decisiones que he tomado han sido porque en el pasado curioseé por internet, tenía afán de crecer como persona y salir de mi pequeña ciudad. Poder ver que el mundo era más grande y estaba lleno de colores me motivó a conocer a otra gente llena de talento.

Hoy en día, internet está atravesando una fase que se conoce como web 3. Una de sus características es la descentralización.

¿Cómo este fenómeno está transformando el panorama digital?

La web 3 es la evolución de la web 2, donde muchos usuarios se han dado cuenta de que sus datos han estado expuestos y comercializados por terceros con fines económicos. La web 3 ha nacido para devolver el poder de decisión y control de los datos a sus usuarios.

Tú participas en cursos y congresos sobre estos temas. ¿Quiénes son los interesados en este nuevo mundo que propone internet?

La verdad es que hay mucha diversidad en este sector. En la última conferencia que fuimos, Eth Barcelona, me sorprendió la cantidad de jóvenes interesad@s en cambiar el sistema en el que vivimos y hacer del mundo una sociedad más justa y equitativa, con sus propuestas de valor, razonamientos y visión de los cambios que nos esperan en los próximos años.

El mundo digital está en constante evolución. ¿Cuál es tu mirada sobre el futuro próximo? ¿Prevés alguna nueva tendencia a corto plazo?

El futuro indiscutiblemente va a permitir conectar las diferentes blockchains entre ellas para facilitar la interoperabilidad. Las nuevas tendencias a corto plazo pueden darse sobre todo en procesos de escalabilidad, privacidad y un sistema regulatorio. La adopción está siendo muy lenta porque la tecnología está evolucionando muy rápido.

Por otro lado, está claro que se está invirtiendo mucho en I+D para construir metaversos y mejorar los gadgets para interactuar con estos espacios. Las grandes marcas se han dado cuenta del potencial de estas tecnologías y ya están entrando en estos mundos porque ven una oportunidad para mejorar las experiencias de sus usuarios.