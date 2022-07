Doctor Aso afirma que el precio no debe ser decisivo en una operación de aumento de pecho Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 16:40 h (CET) Aunque el precio en los diferentes centros de medicina estética suele ser uno de los criterios en los que más se fijan las mujeres a la hora de elegir uno, lo cierto es que esto no debe ser un factor definitivo ya que puede acarrear consecuencias negativas La mamoplastia o aumento de pecho es una de las intervenciones de cirugía estética más realizadas. Esta práctica, en muchos casos, supone una mejora de la autoestima para mejorar la apariencia del pecho en mujeres que incluso, pueden haber pasado por problemas médicos o sufren pérdida de volumen tras un embarazo y la lactancia.

No obstante, como especialistas de aumento de pecho en Doctor Aso recuerdan que la elección de una clínica de medicina estética no debe realizarse basándose únicamente en lo económicos que puedan ser sus precios ya que, en definitiva, se trata de una intervención en la que la salud del paciente está en juego.

Aunque la cirugía de aumento de pecho es una de las que menos riesgos conlleva, como ocurre con cualquier operación, existe la posibilidad de sufrir complicaciones que pueden agravarse si no se acude a profesionales expertos.

Experiencia profesional

Conocer la trayectoria profesional y la experiencia de los cirujanos es importante. La experiencia es un grado y un profesional que lleve años ejerciendo sin problemas es una de las mejores señales de calidad y excelencia.

Además, si se trata de un cirujano con una larga carrera profesional será una mayor garantía de satisfacción ya que conocerá todos los detalles del proceso quirúrgico evitando lo máximo cualquier posible contratiempo.

Desconfiar de resultados milagrosos

Como en cualquier ámbito, los resultados son frutos de un trabajo costoso y bien realizado. El trabajo de los profesionales, sus referencias así como sus aportaciones al ámbito científico suponen un gran valor a la hora de decidirse por un profesional para realizar un aumento de pecho.

Primera consulta

En una primera consulta, tanto el cirujano como el paciente podrán conocer de primera mano los detalles del procedimiento, además de tomar medidas y ofrecer las mejores posibilidad según los casos concretos de cada paciente.

En la clínica del Doctor Aso ofrecen una simulación para elegir el volumen y la forma que mejor se adapta al paciente.

