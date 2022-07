NVIDIA lanza un nuevo Studio Driver preparado para Chaos V-Ray 6 de 3ds Max Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 16:45 h (CET) El software de renderizado se beneficia de una sustancial aceleración gracias a los nuevos controladores de NVIDIA NVIDIA ha anunciado el lanzamiento de los nuevos controladores Studio, ideados para creativos y profesionales del mundo del diseño y la edición. Con la última actualización, los usuarios del software de renderizado Chaos V-Ray 6 para 3ds Max podrán doblar la velocidad de renderizado gracias al supresor de ruido impulsado por IA, que aprovecha la arquitectura de las tarjetas gráficas GeFoce RTX, así como acceder a otras novedades.



Para demostrar el funcionamiento y la efectividad de Chaos V-Ray 6, así como de otras aplicaciones potenciadas por las tecnologías RTX y los controladores Studio, NVIDIA ha compartido el trabajo del artista Brian Lai. En la pieza titulada Afternoon Coffee and Waffle, Brian ha aprovechado su GeForce RTX 3090 para sacar todo el potencial de su software.

"Siempre he estado obsesionado con la óptica y los materiales, así que, con solo mirar las cosas a mi alrededor, luego quiero replicarlas en 3D", dijo Lai. "Es satisfactorio recrear una cosa o un entorno para confundir a mi audiencia sobre si se trata de una imagen real o renderizada en 3D".



Las tarjetas gráficas NVDIA GeForce RTX representan una gran herramienta para los artistas y profesionales creativos. Gracias a su exclusiva arquitectura, que cuenta con núcleos específicos dedicados al trazado de rayos (RT Cores) y a la inteligencia artificial (Tensor Cores), podrán acelerar notoriamente los flujos de trabajo, así como mejorar su experiencia a la hora de trabajar con los programas compatibles.

Los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX pueden aprovechar el software GeForce Experience para mantener sus GPU actualizadas de forma automática. Gracias a éste, tanto los profesionales como los usuarios de videojuegos podrán aprovechar interesantes funcionalidades, como la optimización en un clic y la descarga de controladores.



Para más información acerca de las tarjetas gráficas GeForce RTX y los controladores Studio, los usuarios interesados pueden visitar la página oficial de NVIDIA.

