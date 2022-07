Estas son las tendencias de peinado, maquillaje y lacado de uñas que triunfan en 2022 Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 16:48 h (CET) Academia Quesada se hace eco de la noticia lanzada por Trendencias sobre las tendencias que triunfan en 2022 Academia Quesada, uno de los centros de peluquería en Sevilla que oferta un curso de maquillaje en Sevilla, se hace eco de la información aportada por el portal especializado en noticias de moda Trendencias. En dicha noticia se narra los colores y las formas que son tendencia este año en el lacado de uñas junto a ilustraciones con el resultado final de cada modelo.

El verano es la época en la que más se experimenta tanto con el peinado como con el maquillaje. En el lacado de uña, siguen reinando los tonos pasteles y los colores neón. En cuanto a los decorados, las flores siempre es el diseño rey del verano y se unen la francesa a la inversa, los puntitos y el estampado psicodélico.

En el maquillaje, la tendencia que sobresale cada verano es el efecto nude. Otro efecto que también está de moda esta época estival es el gloss, que incluye mucho brillo para dar a cualquier look, un toque muy especial. Los colores ganadores que se han sumado a las tendencias son el oro, plata y bronce. Además, se recomienda utilizar el iluminador de una forma muy marcada como se ha visto anteriormente en las pasarelas. En los labiales, los que más triunfan son los tonos más fuertes. Estos son los rojos muy intensos y la gama de granates.

Complementa el maquillaje con los peinados veraniegos

El peinado que siempre triunfa cada verano, sobre todo con el cabello largo, es la coleta alta, a las cuales, para que no se vea la goma del pelo, se deja un mechón fuera que será con el que se envuelva la coleta. Los moños adornados con pinzas de flores o de mariposas son otro gran recurrente en esta época junto a las trenzas, siendo la innovación de esta temporada, las bubble braids.

Además, el accesorio junto a las horquillas, que no pasa de moda son los lazos, de todos los colores y formas.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.