La Puerta de Alcalá vista al detalle

miércoles, 27 de julio de 2022, 16:36 h (CET) Anansa se hace eco de la noticia lanzada por Time Out sobre el nuevo proyecto de la Puerta de Alcalá en Madrid Anansa, una empresa de andamios en Málaga especialistas en alquiler de andamios en Málaga, se hace eco de la información aportada por Time Out. En dicha noticia se narra cómo será el proceso de la reforma que se llevará a cabo en la Puerta de Alcalá para que los visitantes puedan disfrutar del monumento al detalle.

El Ayuntamiento de Madrid arranca el proceso de reforma de la Puerta de Alcalá después de los daños causados al monumento debido al tráfico y a Filomena. Esta estará cubierta por una lona, muy parecida al monumento, durante tres meses, para que los visitantes puedan admirar el monumento, aunque solo sea una lona y no el real.

También, tal y como ha anunciado el alcalde de Madrid, los visitantes podrán tener una imagen del monumento nunca vista. Los andamios que se coloquen para la restauración, también se utilizarán para que todo aquel que quiera, organizado en turnos de visitas, pueda subirse y admirar el monumento detalle a detalle.

Además, los andamios servirán para estudiar el estado en el que se encuentra el monumento, analizar sus materiales y observar al detalle sus cubiertas y el solado. Este proyecto comenzará a estudiarse en septiembre y se llevará a cabo en 2023.

Durante el primer trimestre de este año, junto con la colaboración del Instituto del Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Cultura y Deporte, ya se realizó una primera evaluación sobre el estado de conservación del monumento.

Por el momento, se ha llevado a cabo un estudio tridimensional a vista de dron y, por otro lado, un análisis del estado de los materiales y una comprobación de la cubierta y el solado y una prueba de los materiales y técnicas para la futura restauración.

