New Energy Mobility comercializa furgonetas eléctricas de la marca Cenntro, exclusivas para el transporte de mercancías interurbanas

miércoles, 27 de julio de 2022, 13:56 h (CET)

Las políticas de movilidad sostenible se han convertido en una prioridad para garantizar que los sistemas de transporte respondan a las demandas sociales, económicas y ambientales de un país que ha sentido con fuerza las consecuencias del cambio climático. Estas políticas buscan reducir las repercusiones negativas de los combustibles fósiles sobre la atmósfera, apoyando la implementación de vehículos que utilicen energías limpias para su funcionamiento.

En este contexto, Cenntro, una marca comercializada por New Energy Mobility, ofrece furgonetas eléctricas exclusivas para el transporte de mercancías interurbanas provenientes de organizaciones comerciales y gubernamentales.

Vehículos eléctricos para el transporte de mercancías en la ciudad Esta compañía es reconocida en el sector como una de las empresas líderes en el diseño y fabricación de vehículos comerciales eléctricos de servicio mediano (“ECV”). Entre sus modelos más solicitados, se encuentran las furgonetas, los camiones pequeños y los vehículos de cabina con caja o chasis cabina. Sus vehículos están diseñados para presentar una alternativa de innovación en la logística de traslado de mercancías, asegurando que todas las operaciones funcionen de manera óptima y coordinadas con todas las etapas de sostenibilidad. Los vehículos Cenntro se acoplan a las demandas del mercado maximizando su volumen de carga útil sin sacrificar el alcance.

Esta compañía espera aprovechar sus capacidades y experiencia en la investigación de soluciones de movilidad eléctrica, para catapultarse en el mercado de vehículos y componentes digitales sostenibles. Cenntro también espera ser reconocida en el campo del desarrollo de software de control de vehículos y conducción inteligente, para de esta manera convertirse en el líder tecnológico del mercado ECV en España.

Logistar, una alternativa eficiente para el transporte interurbano Su modelo Logistar 200 cuenta con una carga útil de una tonelada y un espacio de carga de hasta 6,9 metros cúbicos, ideal para apoyar el transporte de mercancías ligeras en las ciudades o en las áreas urbanas de municipalidades grandes. El Logistar se encuentra en dos variaciones: cabina con caja / chasis cabina y furgoneta, las cuales son utilizadas en mayor medida por negocios de hostelería, restauración, transporte y almacenamiento. También cuenta con una alta acogida en el sector de alquiler y leasing, lo que permite diversificar sus usos en cualquier sector que lo necesite.

Los vehículos Cenntro se encuentran a la venta en los concesionarios New Energy Mobility, ubicados en Ecocity Madrid, Marbella, Barcelona y Bilbao. Desde 2013, Cenntro se ha preocupado por diseñar vehículos comerciales eléctricos más eficientes y económicos, utilizando tecnología de punta para garantizar una operación rápida sin afectar al medioambiente. Por este motivo, invita a todas las compañías que deseen disminuir su huella de carbono en el desarrollo de sus actividades de logística y transporte de mercancías a que adquieran un vehículo Cenntro y aprovechen las bondades que ofrece la movilidad eléctrica.

Los interesados en tener su propio negocio de movilidad eléctrica pueden consultar sin compromiso si hay disponibilidad para su provincia y las condiciones especiales de lanzamiento a nivel nacional.



