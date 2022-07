AMG Interim Managers, una de las primeras firmas en España especializadas en Interim Management Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de julio de 2022, 13:39 h (CET)

La congelación de los contratos con terceros y los procesos de reorganización empresarial han sido los detonantes para que compañías de diferentes sectores consideren como prioritaria la optimización de todos sus recursos, incluidos los humanos. De ahí que muchas organizaciones busquen incluir en su plantilla de directivos a un interim manager que se encargue de la gestión administrativa y operativa de la empresa, sin tener que asumir los altos costes de contratación directa de este tipo de personal.

AMG Interim Managers, fue una de las primeras compañías en España que abordó esta figura en su plan de negocios, por lo que ofrece a sus clientes personal con amplia experiencia para que gestionen los cambios que garanticen el crecimiento de su empresa.

Ventajas de contratar un interim manager Además de ahorrar costes, un interim manager representa viarias ventajas para las empresas, en comparación con un ejecutivo tradicional. Una de ellas es la posibilidad de disponer de sus servicios de manera inmediata, ya que se contrata de forma directa sin tener que pasar por la cantidad de pasos y filtros estipulados por las políticas corporativas para la adhesión de personal. El interim, además, tiene una mirada objetiva y distanciada de la compañía, lo que le permite tomar decisiones desde un punto de vista más racional sin que se encuentren condicionadas por las costumbres y políticas no controladas de la organización.

El proceso de contratación de un interim manager comienza con una evaluación preliminar donde se determina el objeto de contrato y el tiempo de dedicación del profesional encargado. A continuación, el interim se incorpora a la compañía y realiza un diagnóstico para reconocer sus objetivos, sus recursos y su entorno, con el objetivo de detectar las anomalías preexistentes. Al terminar el diagnóstico, el interim elabora una estrategia personalizada con su respectivo plan de ejecución, para que, de esta manera, los resultados esperados se consigan de manera óptima y en el menor tiempo posible. El interim también se encarga de supervisar y dirigir la ejecución de todo el plan de acción y de entregar un proyecto estructurado con resultados medibles, a la vez que capacita al personal de planta para que el plan se mantenga en curso después de su salida.

Beneficios de contar con un interim manager experto El interim está capacitado para encaminar todo su conocimiento y experiencia en las necesidades particulares de cada empresa. Con su presencia, es posible que la organización mejore su clima laboral, aumente su productividad, implemente políticas modernas de retribución, incorpore nuevas tecnologías de comercio online, diseñe procesos de innovación corporativa, etc. Teniendo en cuenta todas estas ventajas, AMG Interim Manager invita a todas las empresas que el asesoramiento de un profesional con trayectoria, a que se inclinen por un interim con el cual puedan aprovechar todos los beneficios de contar con un experto en el control y gestión de su compañía.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.