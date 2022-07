No confiar en ofertas de viaje sospechosamente bajas, Allianz Partners aconseja sobre cómo evitar fraudes Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 15:17 h (CET) ¿Cómo saber si una agencia de viajes es legal? o ¿cómo detectar un posible fraude durante la compra de un paquete vacacional? son algunos de los interrogantes a los que el equipo de asistencia jurídica de Allianz Partners responde Según el último ‘International Vacation Confidence Index’ de Allianz Partners, hasta el 89% de los españoles encuestados tenía previsto irse de vacaciones este verano aunque los costes, por la inestabilidad actual, sean cada vez más elevados.

De hecho, este aumento en la demanda de los viajes y la constante búsqueda de precios bajos, hacen que resulte cada vez más común encontrar ofertas que a simple vista pueden parecer la mejor opción. Sin embargo, el equipo de Asistencia Jurídica de Allianz Partners avisa: billetes de avión y paquetes de vacaciones con precios llamativamente bajos, en especial en temporada alta, son indicadores de un posible fraude.

Con el propósito de identificar la veracidad de las agencias y portales de viaje, la compañía líder en Asistencia y Seguros de Viaje propone algunos consejos para evitar ser víctimas de una estafa.

Antes de hacer la reserva

No confiar en ofertas sospechosamente bajas. Si el precio del viaje es extremadamente bajo y además ofrece alojamiento con todos los servicios incluidos, la posibilidad de que sea un fraude es alta. Es importante comparar precios, buscando el mismo paquete en otros portales o agencias de confianza para saber si la media de precios es similar.

Investigar antes de comprar. Hacer búsquedas en internet empleando el nombre de la compañía y agregando términos como: fraude, o denuncia. Es importante revisar las condiciones generales, comprobar la dirección física y teléfono fijo de atención al cliente, así como que la dirección web de la agencia o portal comience por https.

Por último, si aún se tienen dudas sobre la veracidad de la agencia, se le puede solicitar que se identifique como una ‘agencia legalmente establecida’.

Que hacer si ya se ha sido víctima de una estafa

Reclamar directamente. Es necesario reclamar directamente a la agencia o números de atención al cliente, en caso de no haber solución hacer una reclamación formal adjuntando toda la documentación (facturas, billetes, etc.)

Presentar la reclamación ante la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma que corresponda. La Consejería mediará para intentar dar solución a la reclamación, que puede derivar en un arbitraje o en tribunales de justicia.

En caso de que el afectado no pueda contactar con la agencia o portal de viajes, la mejor opción es denunciar lo sucedido ante la Guardia Civil, aportando toda la documentación.

"Si una empresa quebranta un contrato, el perjudicado podrá siempre reclamar por incumplimiento con devolución de cantidades. El problema surge cuando la empresa no existe y la persona no lo ha verificado. En ese caso legalmente no hay contra quien reclamar. El paso previo es investigar para ver si se puede localizar información. Cosa distinta es que la empresa, siendo legal, emplee el dinero para otro fin, quiebre o acabe en concurso de acreedores, si el concurso se ha abierto legalmente, el consumidor tiene posibilidad de recuperar su dinero. Para evitar ser víctimas de un fraude debemos ser precavidos, y contar con asesoramiento de expertos", explica Paz Tejedor, responsable del departamento de Asistencia Jurídica de Allianz Partners.

