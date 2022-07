Un proyecto europeo definirá el currículo educativo para formar y acreditar a técnicos e ingenieros especializados en ciudades inteligentes Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 14:44 h (CET) El proyecto SMACITE pretende potenciar las habilidades y competencias técnicas y no técnicas de técnicos e ingenieros especializados en ciudades inteligentes. Para ello diseñará un mapa de competencias y currículo formativo que testará en 4 proyectos piloto en universidades y centros formativos de Grecia, España, Bulgaria e Italia, con la participación de más de 150 estudiantes Las ciudades inteligentes no son una tendencia sino una necesidad del mundo moderno y serán claves en el futuro. Para acelerar la creación de ciudades inteligentes y adoptar las infraestructuras relacionadas, deben desarrollarse las competencias necesarias. Es necesario incentivar a las empresas para que formen a su personal mediante la creación de programas de formación públicos y el fomento de la colaboración con el mundo académico y la industria.

Sin embargo, en el ámbito de las ciudades inteligentes faltan programas de educación y formación especializados que combinen una mezcla adaptativa de habilidades y competencias técnicas y no técnicas, esenciales para que técnicos e ingenieros diseñen, desplieguen y operen ciudades inteligentes sostenibles.

El proyecto SMACITE tiene como objetivo abordar esta brecha de habilidades mediante el diseño y la prueba de un programa de educación y formación profesional. El programa utilizará un plan de estudios novedoso y multidisciplinar, combinando las habilidades digitales en las tecnologías que permiten las ciudades inteligentes con habilidades blandas, empresariales y empresariales y ecológicas.

Los resultados del proyecto previstos son:

Un mapa de competencias de Ciudades Inteligentes y perfiles de trabajo de Ciudades Inteligentes conformes con la ESCO (Clasificación Europea de Capacidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones). Un plan de estudios de Ciudades Inteligentes que combine habilidades y competencias técnicas y competencias técnicas y no técnicas y que promueva itinerarios de aprendizaje personalizados. Recursos de aprendizaje para las tecnologías habilitadoras de las Ciudades Inteligentes y para construir las habilidades blandas de los técnicos e ingenieros de las ciudades inteligentes. Una herramienta de diagnóstico para identificar itinerarios de aprendizaje personalizados. Un MOOC (Massive Open Online Courses – Cursos Abiertos y Masivos Online) para las tecnologías habilitadoras de las ciudades inteligentes. Mundos virtuales que permitan desarrollar las habilidades blandas, verdes y empresariales de los técnicos e ingenieros de las ciudades inteligentes.

Los principales beneficiarios del proyecto son los técnicos e ingenieros de las ciudades inteligentes, tanto del sector público (municipios) o de empresas que ofrezcan soluciones para las ciudades inteligentes, así como estudiantes interesados en el ámbito de las ciudades inteligentes.

El consorcio SMACITE reúne a 12 organizaciones de Grecia, Bulgaria, Italia, España y Bélgica que representan a diferentes partes interesadas que comparten una visión común: Instituciones de Educación Superior, Proveedores de Educación y Formación Profesional, Asociaciones de Empresas de TI y Tecnología, Organizaciones del Sector Público y un organismo de certificación. Entre las entidades participantes, se encuentran GAIA, el clúster vasco de la Industria del Conocimiento y Tecnologías Aplicadas (ICTA) y Politeknika Ikastegia Txorierri, así como la Universidad de Alcalá y la Comunidad de Madrid.

Durante la reunión previa al inicio del proyecto, celebrada el pasado 8 de junio, los socios debatieron sobre su participación en el mismo y la experiencia que aportan en sus respectivas áreas. Acordaron asimismo un plan de acción concreto para los tres primeros meses.

