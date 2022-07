Uno de cada diez internautas ha sido víctima de ciberestafas cuando reservaba sus vacaciones Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 14:48 h (CET) La empresa española especializada en ciberseguridad S2 Grupo ha realizado una encuesta sobre ciberseguridad en vacaciones que desvela que el 11% de los encuestados asegura haber sido víctima de la ciberdelincuencia al haber reservado sus vacaciones online. Según ha indicado en un comunicado S2 Grupo, el 16% de los encuestados afirma que, aunque no han sufrido este tipo de incidentes, tienen en su círculo cercano a personas que sí han padecido caer en las trampas de los delincuentes online.

"En este ámbito, la ciberdelincuencia se ha centrado en el alquiler vacacional del alojamiento y en el alquiler de vehículos, principalmente. Para evitar caer en sus redes es importante que sigamos algunos buenos hábitos como dudar mucho de los chollazos, esto ya puede darnos una pista de que algo no va bien. O también otras recomendaciones son detectar muchos fallos ortográficos en la web, asegurarnos de que hay un teléfono de contacto o realizar una búsqueda en Google con ese alojamiento o empresa de alquiler de coches para detectar si hay opiniones negativas o denuncias al respecto", ha explicado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

Otro de los puntos esenciales en relación a la ciberseguridad y las vacaciones es el tema de compartir fotos cuando se está fuera, ya que esto puede dar mucha información de que no se está en casa que puede ser utilizada por ciberdelincuentes.

En relación a esto, el 16% de los encuestados ha respondido que sí les gusta compartir fotos en sus redes sociales en tiempo real cuando están de viaje. Sin embargo, ante la misma pregunta, la respuesta en la encuesta realizada en 2020 fue de un 21,5%. El 18% prefiere esperarse a volver a casa para compartirlas.

"Estos datos son relativamente positivos porque muestran un incremento en la concienciación y cultura de la ciberseguridad en las familias. No obstante, todavía queda trabajo por hacer en este campo para usar de una forma segura la tecnología. Es importante recordar que hay que tener cuidado al usar Wi-fis públicas y no acceder a páginas personales de bancos o, incluso, redes sociales porque éstas podrían ser manipuladas por ciberdelincuentes que tendrían acceso directo a nuestros datos", ha comentado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

El comunicado de la compañía también recomienda no activar el geoposicionamiento en redes sociales. En caso de que se instalen apps turísticas, "se deben revisar los permisos que piden y vigilar los que pueden ser sospechosos como el envío de mensajes SMS".

A su vez, los ciberexpertos de S2 Grupo destacan la importancia de reforzar la seguridad de los dispositivos electrónicos instalando medidas de protección para evitar que, ante un robo, el ladrón pueda acceder a los datos y poder facilitar su recuperación. Por ejemplo, se puede utilizar una clave de desbloqueo compleja. Cualquier dispositivo tiene estas capacidades y aunque habitualmente no se usen, las vacaciones son un buen momento para hacerlo.

Por último, la compañía aconseja instalar una aplicación que facilite recuperarlo en caso de robo o pérdida. La mayoría de fabricantes disponen de este tipo de aplicaciones que permiten, además de localizarlo, borrar los datos remotamente y hacer otras muchas acciones.

