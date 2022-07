Cómo ahorrar cada mes a pesar de la inflación, con Piensa Network Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de julio de 2022, 13:21 h (CET)

La inflación es un evento que afecta la economía de un país, del sector productivo, de los comercios y, finalmente, del núcleo de la sociedad: la familia. El incremento de los costes en los productos y servicios termina desestabilizando los planes de ahorro de muchas personas, quienes optan por no ahorrar y mucho menos invertir su dinero frente a esta situación.

Sin embargo, hay formas de ahorrar cada mes y la consultoría de ahorro Piensa Network presenta una serie de consejos apropiados además de ofertas innovadoras que permiten a las personas ahorrar su dinero de manera cómoda y sencilla.

¿Qué hacer para ahorrar en medio de la inflación? Piensa Network indica que, para ahorrar, lo más importante a considerar es minimizar los gastos innecesarios que se realizan en el consumo dentro de un hogar. En el caso de la electricidad, por ejemplo, es recomendable apagar y desconectar todos los dispositivos electrónicos y bombillas que no estén en uso. Debido a que el aire acondicionado genera un alto consumo de electricidad, debe ser reemplazado por ventiladores o, al estar encendido, mantener los espacios cerrados.

Para el ahorro en telefonía, recomiendan reducir el contenido de megas que exceda el consumo real y eliminar las líneas no utilizadas. En cuanto a la cesta básica alimentaria, la mejor forma de ahorrar es visitar diferentes establecimientos para encontrar los precios más bajos en los productos. Para otro tipo de ahorro más esporádico, como las vacaciones, aconsejan realizar reservas de viajes con meses e incluso un año de antelación y, para la compra de muebles y equipos, es apropiado esperar días de ofertas especiales como el Black Friday o el Blue Monday.

Piensa Network permite a sus clientes ahorrar y ganar dinero cada vez que adquieren un servicio. Pese a todas las medidas de ahorro que las personas pueden implementar para hacer frente a la inflación, es necesario contar con un sistema de respaldo que garantice ingresos extra para la economía personal y familiar. Por tal razón, Piensa Network presenta un novedoso sistema en el que sus usuarios pueden beneficiarse de los servicios de la empresa al recibir un 15 % de la comisión por cada compra de servicios esenciales (luz, gas, telefonía, viajes, etc.) y un 10 % de la compra de sus amigos. Además, los clientes de la empresa que se consideren emprendedores pueden acceder al Plan de Carrera del negocio de Piensa Network al convertirse en Consultores de Ahorro.

Se trata de una figura que presenta ante otras personas los beneficios que ofrece la compañía en los servicios prestados y les ayuda a revisar sus facturas, contratar mejores servicios, elegir proveedores y más. Todo esto con el fin de conseguir nuevos clientes para la empresa.

De esta forma, con cada servicio contratado y pagado por las personas traídas a la compañía, el consultor recibirá ganancias residuales en forma de saldo virtual, que puede ser canjeado por los mismos servicios de la empresa o cobrado por banco. También tiene la posibilidad de recibir tarjetas de regalo para realizar compras en miles de comercios.

Los momentos de gran inflación representan problemas económicos para muchas personas, pero Piensa Network ofrece alternativas viables de ahorro para que cualquiera pueda sacar provecho en medio de cualquier temporada económica desfavorable.



