Schaeffler presenta innovaciones en productos para el futuro de la movilidad en el 12º Schaeffler Kolloquium Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 13:53 h (CET) En el 12º Schaeffler Kolloquium de Bühl la movilidad sostenible cobra vida ante más de 300 clientes - Soluciones innovadoras de los ámbitos de electromovilidad, sistemas de chasis y tecnología del hidrógeno de Schaeffler - La exposición se desplegará globalmente mediante eventos similares en EE. UU., China y Japón Lo que había sido un acontecimiento menor para un pequeño grupo de clientes, ahora es la mayor exposición organizada por la división Automotive Technologies de Schaeffler. En el 12º Schaeffler Kolloquium, celebrado este año, el proveedor de los sectores de la automoción e industria ofrece a unos 300 clientes, tanto de dentro como de fuera de Europa, una visión detallada de las tecnologías más recientes para una movilidad sostenible, eficiente y cómoda en el futuro. El evento de dos días, bajo el lema 'Energizing the Next Generation' (Energizando a la nueva generación), centra la atención en innovaciones de los ámbitos de electromovilidad, sistemas de chasis y tecnología del hidrógeno. El Schaeffler Kolloquium, que se celebra cada cuatro años, es una exposición mundial para clientes. Arranca en Bühl, Alemania, donde tiene su sede la división Automotive Technologies, y a lo largo del año le seguirán eventos similares en Detroit y San José (EE. UU.), Changsha (China) y Yokohama (Japón).

La exitosa transformación del negocio automovilístico de Schaeffler es evidente, puesto que obtuvo nuevos pedidos por un valor de 2.000 millones de euros en el primer trimestre de 2022 solo con su unidad de negocio e-Mobility. A esta cifra hay que sumarle los nuevos proyectos de electromovilidad ganados en 2021, que ascendieron a 3.200 millones, por lo que la cartera de pedidos de e-Mobility en solo 15 meses fue de más de 5.000 millones de euros. Los sistemas eléctricos de Schaeffler generaron un volumen de negocios superior a los 1.000 millones de euros en 2021, aproximadamente un 20 % más que en 2020. "La movilidad sostenible solo es alcanzable a través de un esfuerzo conjunto", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG. "El Schaeffler Kolloquium recalca el estrecho diálogo que Schaeffler siempre ha fomentado con sus clientes. En los últimos cuatro años hemos reforzado considerablemente nuestra posición en el mercado, en especial en el sector de la electromovilidad. El 12º Schaeffler Kolloquium en Bühl y las innovaciones de los productos que se exhiben, ponen de manifiesto nuestro compromiso para ser el partner tecnológico preferido en las soluciones de movilidad de última generación".

Schaeffler desarrolla y fabrica sistemas eficientes en CO2

Schaeffler ofrece a sus clientes una amplia gama sistemas de transmisión. Los ejes eléctricos forman parte de su negocio principal desde 2018, y sus operaciones de I+D en esta área dan empleo a 2.000 personas en todo el mundo. "Nuestro propósito consiste en lograr que la movilidad sea más eficiente y respetuosa con el medio ambiente", ha dicho Matthias Zink, CEO de Automotive Technologies en Schaeffler AG. "Nuestros desarrollos a lo largo de los últimos años constituyen el mayor avance tecnológico hacia el futuro de la movilidad que se ha producido hasta la fecha". Con miras al futuro, una gran parte del negocio de Schaeffler estará relacionado con los ejes eléctricos. Un ejemplo es el nuevo eje eléctrico 4-en-1 que reúne cuatro subsistemas (motor eléctrico, transmisión, electrónica de potencia y módulo térmico) en un único sistema integrado y sumamente innovador. En combinación con un sistema de control inteligente, este alto grado de integración permite un uso más eficiente de la energía térmica disponible en el vehículo, con lo que aumenta tanto el alcance como la comodidad del recorrido. En el corazón de estos sistemas se encuentran los motores eléctricos. Por consiguiente, Schaeffler presenta una amplia gama de nuevos desarrollos en el Kolloquium de este año. Aquí se incluyen innovaciones en el proceso, por ejemplo, una mejora en el bobinado permite una eficiencia superior de la conversión energética en los motores eléctricos actuales de flujo radial. Schaeffler también ha desarrollado un nuevo tipo de motor de flujo axial que le permite obtener densidades de potencia volumétrica muy elevadas y, por consiguiente, lograr eficiencias aún mayores del sistema. Schaeffler sentó las bases de sus innovadores motores eléctricos en 2018, al adquirir Elmotec Statomat Holding GmbH. Con sede en Karben, Alemania, Elmotec es uno de los líderes en el mundo en maquinaria de producción para manufacturar motores eléctricos a gran escala y posee una experiencia y conocimientos únicos en tecnología de bobinado. Hoy en día, Schaeffler fabrica componentes y sistemas para la movilidad eléctrica en múltiples emplazamientos por todo el mundo, como Szombathely (Hungría), Taicang (China) y Wooster (EE. UU.). Y en Bühl la empresa está construyendo una nueva planta que será su buque insignia global para los motores eléctricos. Las personas también son cruciales: En los 30 meses que van de septiembre de 2019 a marzo de 2022, la división Automotive Technologies de la empresa ofreció cursos de perfeccionamiento profesional en movilidad eléctrica a unos 630 de sus empleados.

Soluciones innovadoras de chasis que facilitan la conducción autónoma

Junto a los sistemas eléctricos eficientes respecto al CO2, Schaeffler también da forma al futuro de la movilidad mediante nuevas aplicaciones de chasis que posibilitan una conducción altamente automatizada. Entre estas se cuenta steer-by-wire, una tecnología clave que elimina completamente la columna de dirección. En el futuro el steer-by-wire también abrirá posibilidades de diseño totalmente nuevas para el interior de los vehículos. En el Kolloquium de Bühl también se muestra el 'Rolling Chasis' de Schaeffler, una plataforma escalable para nuevas soluciones de movilidad sin conductor. Schaeffler desarrolla estas soluciones mediante la empresa conjunta Schaeffler Paravan Technologies. El Rolling Chasis es una plataforma universal que permite opciones totalmente nuevas de movilidad autónoma para cualquier uso, desde el transporte de pasajeros y mercancías hasta las aplicaciones de servicio, como las máquinas de limpieza. Este chasis, configurable con varias combinaciones de sistemas de dirección y accionamiento, también puede personalizarse conforme a una amplia gama de requisitos de los clientes en términos de maniobrabilidad y rendimiento.

La empresa conjunta Innoplate iniciará la producción de placas bipolares en 2024

El compromiso de Schaeffler para liderar el progreso en la movilidad también abarca la tecnología del hidrógeno, un área en la que, en un futuro, la empresa ofrecerá placas bipolares para las pilas (stacks) de combustible. Con este fin, Schaeffler ha fundado una empresa conjunta, denominada Innoplate, en asociación con Symbio, que ya es una empresa conjunta entre Faurecia y Michelin. Innoplate empezará la producción a gran escala de placas bipolares a principios de 2024, con lo que aportará una mejora del rendimiento, un aumento de la capacidad y economías de escala a los clientes. Schaeffler empezó ya en 2017 a desarrollar estas placas bipolares, así como los procesos altamente innovadores que requiere su producción. En el Schaeffler Kolloquium ahora se exponen por primera vez las placas en un vehículo de muestra. Dicho vehículo (una furgoneta eléctrica remodelada de arriba abajo por Schaeffler) se propulsa con un eje eléctrico 3-en-1 de Schaeffler y obtiene la energía de un sistema de pila de combustible de Schaeffler.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Schaeffler Group – We pioneer motion

Como proveedor global líder para los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler ha estado impulsando inventos y desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad durante más de 75 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2021, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 13.900 millones de euros. Con alrededor de 83.000 empleados, el Grupo Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.800 registros de patentes en 2021, Schaeffler ocupa el tercer lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La comunicación interna desde la perspectiva de Quinton: evolución, calidad y calidez Fersay presenta cómo encontrar el número del modelo de un electrodoméstico Lexmark es nombrada líder de Managed Print Services en 2022 por Quocirca Schaeffler presenta innovaciones en productos para el futuro de la movilidad en el 12º Schaeffler Kolloquium Analíticas gratuitas gracias a Medican Clinics y SYNLAB