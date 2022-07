Fersay presenta cómo encontrar el número del modelo de un electrodoméstico Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 13:57 h (CET) Fersay ha preparado una guía profesional para ayudar a los consumidores a conocer este dato, imprescindible para encargar cualquier servicio técnico de reparación, o para adquirir cualquier recambio o accesorio Conocer el número del modelo de un electrodoméstico, o lo que también se llama, su codificación, en ocasiones no es tan sencillo. En ocasiones los consumidores necesitan solicitar alguna reparación y no logran encontrar la placa idenficativa para ello.

Por este motivo, y conscientes de lo extendido de esta situación, la compañía Fersay ha preparado una guía profesional para ayudar a los consumidores a conocer este dato, imprescindible para encargar cualquier servicio técnico de reparación, o para adquirir cualquier recambio o accesorio.

La primera recomendación consiste en recurrir a la garantía del equipo, o el manual de instrucciones que siempre se entrega junto al artículo en su embalaje. Si aún guarda esta documentación, encontrar fácilmente la marca, el número de modelo y número de serie del aparato.

En caso de ya no disponer de esta documentación, que siempre es conveniente guardar junto a la factura de compra, estas son las recomendaciones de Fersay para poder localizar rápidamente el número de modelo de los diferentes electrodomésticos que existen en un hogar, y que suelen variar de un artículo a otro:

1-Aspiradores y cafeteras

Normalmente, en este tipo de productos, este número suele estar colocado en la parte inferior de los aparatos.

2-Campanas extractoras

En estos electrodomésticos el número siempre suele estar pegado o bien donde están los filtros, o por encima del embellecedor de la campana.

3-Congelador

En estos equipos se recomienda buscar en el lateral de la pared, o en el mismo canto de la puerta.

4-Frigorífico

En este caso, el número de identificación siempre se encuentra debajo del cajón destinado a las verduras, o debajo de la puerta del congelador inferior.

5-Horno

En el caso de los hornos, la recomendación de la compañía Fersay es buscar en el lateral del horno, o en la puerta del mismo.

6-Lavadoras y secadoras

En este tipo de equipos, este código suele aparecer siempre en la parte de debajo de la puerta.

7-Lavavajillas

Solemos encontrar el número de modelo en una pegatina adherida a la puerta donde viene el frontal de mandos, en la misma puerta o en la parte superior.

8-Microondas

En este aparato, ya presente en prácticamente todas las cocinas, el número suele estar colocado en la parte trasera, o en la parte inferior del aparato.

8-Vitrocerámica

En las vitrocerámicas, depende mucho de la marca, pero, por lo general, el número aparecerá por debajo, o en la parte encastrable de la vitrocerámica.

Estos datos son fundamentales a la hora de encontrar un recambio o accesorio ya que cada marca y cada modelo, llevan una serie de recambios diferentes.

En Fersay, se registra cada pieza desde el despiece que lleve cada aparato, según la marca, lo que hace que el recambio que recibes sea 100% el que necesitas.

Mas información en www.fersay.com

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2021.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La comunicación interna desde la perspectiva de Quinton: evolución, calidad y calidez Fersay presenta cómo encontrar el número del modelo de un electrodoméstico Lexmark es nombrada líder de Managed Print Services en 2022 por Quocirca Schaeffler presenta innovaciones en productos para el futuro de la movilidad en el 12º Schaeffler Kolloquium Analíticas gratuitas gracias a Medican Clinics y SYNLAB