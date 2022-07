Los 6 libros para volver motivado del verano Emprendedores de Hoy

Dicen que, a veces, la mejor compañía es un libro. Por eso, a continuación se expone una selección de algunos de los mejores ejemplares sobre motivación, crecimiento personal, inspiración y management para este verano.

Miles de personas aprovechan para llenar la maleta de libros para leer en verano porque el día a día se lo ha impedido durante el año. Sacando partido de la jornada intensiva, la tumbona de la piscina comunitaria o tumbados en la toalla de playa, es el momento de “pasar página”.

Si se están buscando recomendaciones literarias, aquí va una propuesta que incluye unos ensayos inteligentes y honestos sobre motivación, retos imposibles de aventureros, historias al límite, emprendimiento y autoliderazgo o lecciones de vida.

Recomendaciones de libros para verano Una empresa redonda Una empresa redonda narra el viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo, de Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll, de Helpers Speakers. Estos dos emprendedores han dado la sorpresa de la temporada. Raquel y Jesús, cofundadores de la agencia referente en motivación y formación ejecutiva Helpers Speakers, han dejado a los usuarios sin palabras con su último libro.

A medio camino entre el ensayo histórico y el management, riguroso, extraordinariamente documentado (en las fuentes originales, evitando las imprecisiones y errores que van replicando casi todas las obras de “corta y pega” que han abordado el tema), con un pulso narrativo extraordinario y muy ameno.

No es un libro más al rebufo de los actos conmemorativos del V centenario de la primera vuelta al mundo de Elcano, sino que se nota el bagaje de Raquel como historiadora y la trayectoria de ambos en el mundo de la empresa y en el campo del desarrollo personal y la motivación.

Una revisión de la gesta que cambió el mundo analizado con los ojos de la empresa actual, el management y los estilos de liderazgo. Es, además, uno de esos libros que enganchan desde la primera página.

Además, los autores han embarcado en esta aventura a conferenciantes que colaboran con sus reflexiones relevantes como el superventas Javier Iriondo, el experto en felicidad Ángel Rielo, Bisila Bokoko (una de las latinas más influyentes en EE.UU.), los aventureros Albert Bosch, Quico Taronjí o Nacho Dean, el TEDAX Julio de la Iglesia, el ciclista Luis Pasamontes, el experto en comunicación Íñigo Sáenz de Urturi o el referente en marca personal José Noblejas.

Así, este libro se establece como el lanzamiento más fuerte del mes y, probablemente, del año. Un libro sorprendente y “redondo”, muy necesario para que se conozca la verdadera historia de estos intrépidos marineros

Donde tus sueños te lleven Este libro de Javier Iriondo en su 32ª edición ha impactado de tal manera que numerosas personas se han tatuado su título. La primera edición de esta joya de Javier Iriondo salió en 2016. Es su primer libro y fue todo un éxito con más de 200.000 ejemplares vendidos. Una novela muy bien urdida, escrita con inteligencia. Es una conmovedora historia inspirada en hechos reales situada en el Himalaya, que ha transformado la vida de miles de personas.

Para muchas de ellas, es su libro de cabecera y ha sido recomendado por muchos psicólogos, utilizado por deportistas de élite, entrenadores, directivos y para cualquier persona que esté buscando inspiración y una gran dosis de valiosos aprendizajes.

Esta maravillosa historia de superación ayudará al lector a encontrar las respuestas necesarias para tomar decisiones y encontrar el camino hacia el éxito y la plenitud.

Otras propuestas muy recomendables del autor son Un lugar llamado destino y La vida te está esperando.

Vivir para sentirse vivo Albert Bosch es un aventurero vital que no se conforma con soñar proyectos, sino que intenta siempre llevarlos a la práctica, para vivir así una vida intensa e interesante.

Después de una larga trayectoria de aventuras, el 4 de enero de 2012 culminó la travesía integral de la Antártida, desde el mar hasta el Polo Sur geográfico.

Sesenta y siete días de expedición sin recibir ningún suministro exterior, de los cuales cuatro estuvo avanzando con su compañero, quince bloqueado en una tienda por una gran tormenta y cuarenta y ocho totalmente solo tirando de un trineo de 134 kilos hasta alcanzar su objetivo. En total, 2.304.400 pasos hasta el fin del mundo.

A partir de la narración de esta experiencia extrema, Albert Bosch aporta una apasionante reflexión sobre el propio liderazgo en los proyectos vitales y una guía para ser los exploradores de todo el potencial.

Este es un libro dirigido a todos aquellos que no renuncian a sus sueños ni a liderar su propia vida

La vida es venta La vida es venta, de Inés Torremocha en Ed. Alienta, es publicado por Grupo Planeta y ya va por su 5ª edición.

¿Por qué los clientes a veces eligen a la competencia, incluso con un peor producto? ¿Para qué hay que gestionar desde las emociones a un cliente resistente? ¿Por qué les angustia a las personas la sensación de fracaso? ¿Se sabe cómo generar confianza?

El proceso de la venta, como el proceso de la vida, nace, crece, se reproduce y muere… o no, depende de las personas. Y tanto en la vida como en la venta se pone en juego el valor como persona, las habilidades y las emociones. El reto es aprender a gestionar estas emociones para poder conseguir una vida y una venta plenas.

La negociación forma parte de las rutinas: se negocia con los hijos, con los proveedores, con los padres, con la pareja o con los amigos y las etapas no son muy diferentes en un caso u otro.

Tras veinte años de experiencia como vendedora, Inés Torremocha cuenta los secretos de la venta emocional, para ayudar a potenciar las fortalezas, identificar las debilidades y convertirlas en oportunidades de desarrollo personal y profesional.

En este libro se puede aprender a liderar los resultados, desde la excelencia y la primera línea de batalla.

Aislado. Historia de un náufrago Quico Taronjí es aventurero, periodista, presentador, navegante, conferenciante y escritor y lo hace todo bien gracias a un talento fuera de lo común.

Aislado cuenta la aventura excepcional y en primera persona del naufragio que vivió Quico y que estuvo a punto de costarle la vida. Las motivaciones de su partida, los pormenores y anécdotas de su particular odisea, la vida a bordo y en los puertos, todo cargado de elementos emocionales que hacen de esta una historia extraordinaria: la pasión, la soledad más absoluta, la desazón, el miedo, la nostalgia, los peligros, la calma y la reflexión con sus implicaciones, la lucha contra la muerte…

El lector se embarca con el protagonista para vivir una aventura exclusiva y emocionante, como la de un pirata de novela, salpicada de episodios históricos, batallas, naufragios, astronomía, cuentos mitológicos y, por supuesto, un final inesperado.

Mañana lo dejo Es la 5ª edición del libro en el que Pedro García Aguado, presentador y coach de Hermano Mayor (Cuatro), narra su experiencia como deportista de élite y su posterior caída en el fatídico mundo de las drogas y el alcohol.

En este libro, el autor explica cómo el éxito en el deporte, el dinero y la juventud lo condujeron a una vida desenfrenada, acompañada por la adicción a las drogas y al alcohol. Explica entre miles de anécdotas divertidas y trágicas su vida mientras estuvo en ese círculo vicioso, y posteriormente, su historia de superación.

La obra se puede dividir en cuatro partes: sus inicios como deportista de élite, su posterior caída en el mundo de las drogas, divertidas anécdotas junto al equipo de waterpolo en las olimpiadas y mundiales y, finalmente, cómo consigue dejarlo y su nueva etapa como terapeuta. En este libro, un campeón olímpico explica en primera persona la caída en el mundo de la drogodependencia y su posterior rehabilitación con un enfoque terapéutico e incluyendo un cuestionario desarrollado por la Organización Mundial de la Salud para detectar consumo de riesgo en la población general.



