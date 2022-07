Del coworking a las oficinas diseñadas a medida: así crecen las empresas en plena era del trabajo en remoto Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 11:04 h (CET) Empresas internacionales ya demandan este servicio de oficinas a medida y con la última tecnología. En menos de un año, y dependiendo de los requerimientos, una empresa puede tener un espacio a medida para comenzar a trabajar. wayCO, la principal empresa valenciana de diseño y gestión de espacios de coworking, pionera en ofrecer este servicio En una era en la que está cambiando la forma de trabajar y de funcionar de las empresas, aquellas que empezaron trabajando desde un coworking han crecido y necesitan espacios de mayor tamaño y personalización para poder abarcar su crecimiento, pero sin perder la esencia de desarrollarse con los servicios de un coworking. Esta modalidad de espacio incluye servicio de consultoría, diseño y gestión de oficinas flexibles a medida, tanto para empresas como para propietarios de activos inmobiliarios que buscan transformar sus espacios en oficinas flexibles con un diseño innovador.

En València, wayCO Design se posiciona como pionera en ofrecer este tipo de servicios, adaptándose a las necesidades que ha observado en los usuarios de coworking, pues wayCO es el principal operador de espacios de coworking y oficina flexible de València. Sus instalaciones cuentan con 3600M2, cubren más de 10 sectores, disponen de más de 20 partners, superan los 400 miembros de más de 20 países diferentes y albergan a más de 200 empresas en sus espacios. Actualmente cuentan con establecimientos en los barrios de Rufaza y Abastos.

Desde el año 2020, el método de trabajo se ha transformado completamente y muchas empresas han llegado a la conclusión de que no siempre es necesario tener una oficina en propiedad para poder gestionar su actividad. Ahora, más que nunca, la experiencia del empleado y el trabajo líquido son los elementos que rigen la estrategia en el lugar de trabajo. Por ese motivo, cada vez toma mayor relevancia el uso del coworking y la oficina flexible como el entorno de trabajo más adecuado en la actualidad.

De este modo, tanto las empresas emergentes como los emprendedores están demandando nuevos espacios que cubran sus necesidades y que respondan a las últimas tendencias en cuanto a eficiencia, diseño, flexibilidad y sostenibilidad para cubrir con éxito las demandas y exigencias de sus clientes. Además de esto, hay que recordar la importancia que también tiene para estas empresas poder acceder a nuevas oportunidades, a entornos ricos en actividades y relaciones, y también a una comunidad sobre la que apoyarse.

Estos ecosistemas de convivencia, por otra parte, son óptimos para enriquecer el ambiente laboral que forma parte del "salario emocional" del empleado.

Cabe señalar casos como MaibornWolff, que comenzó con 2 empleados en wayCO Ruzafa hace más de 1 año, y que actualmente tiene sus propias oficinas flexibles diseñadas y gestionadas por wayCO, en donde trabajan más de 40 miembros de su equipo. Ahora MaibornWolff goza de un espacio que dispone de sus propias oficinas personalizadas con salas de reuniones, zonas relax, cocina-office, terraza, mesas elevables y mucho más, con un grado de exclusividad, mientras mantiene su pertenencia a la comunidad de profesionales y empresas que representa estar en un coworking.

Declaración de Aleksandra Labidi, Location Manager of MaibornWolff:

"Encontrar el espacio de trabajo adecuado con el "estilo MaibornWolff" que inspira creatividad y colaboración, nos permite evolucionar como equipo y respalda el crecimiento. Conseguir esta meta fue un desafío. Al principio, tuvimos que dividirnos entre dos ubicaciones y la oficina central en Alemania, restringiendo a los visitantes de otras ubicaciones. Fue entonces cuando a wayCO se le ocurrió la idea de "oficina como servicio", donde creó un espacio de trabajo a la medida de nuestras necesidades. Actualmente, nuestro creciente equipo de casi 35 empleados está trabajando en conjunto en un espacio moderno en Abastos, listo para conocer y saludar a nuevos colegas".

El proceso se inicia con una fase en la que se escuchan y analizan las necesidades del cliente para detectar la mejor ubicación para su caso concreto. A continuación, se diseña y ejecuta la solución encaminada a ofrecer una oficina flexible, innovadora y atractiva que culmine en un servicio de gestión de oficina.

Declaración de Nacho Cambralla, CEO de wayCO: "Tras 10 años de experiencia en wayCO observo que su esencia no ha cambiado, pues siguen totalmente vigentes los valores del CO (Comunidad, compartir, colaborar)".

Con más de 10 años en el sector y adquiriendo conocimientos del coworking en en València, wayCO es capaz de ofrecer este servicio con creces a todo tipo de empresas. Los espacios de WayCO posibilitan zonas de trabajo de coworking donde los empleados podrán trabajar en un entorno flexible, colaborativo e innovador, y, al mismo tiempo, en los que se pueda disfrutar de una amplia comunidad.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La comunicación interna desde la perspectiva de Quinton: evolución, calidad y calidez Fersay presenta cómo encontrar el número del modelo de un electrodoméstico Lexmark es nombrada líder de Managed Print Services en 2022 por Quocirca Schaeffler presenta innovaciones en productos para el futuro de la movilidad en el 12º Schaeffler Kolloquium Analíticas gratuitas gracias a Medican Clinics y SYNLAB