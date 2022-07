Stranger things: productos cosméticos y no tan cosméticos de ciencia ficción de marcas como Omorovicza, Medik8 o Perricone MD Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 09:05 h (CET) Sus fórmulas y formatos, entre otros, hacen de estos cosméticos unos auténticos aliados beauty dignos de una temporada al más puro estilo Prime. De Stranger Things a Raised by Wolfs, las series de ciencia ficción van dominando la cartelera de algunas de las plataformas favoritas, como Netflix, HBO, Prime Video o Disney+. Ahora bien, sin entrar tanto en una realidad paralela, hay una serie de productos cosméticos que podrían parecer también de otro planeta. Desde formas de aplicación innovadoras, a formatos de packaging únicos, pasando por formulaciones casi propias del futuro más lejano... estas son algunas de las opciones más "mágicas" del panorama beauty.

¿Una crema que no necesita aplicarse?

Así es. Magic Mositure Mist de Omorovicza es una hidratante en formato spray que no necesita aplicación con el uso de las manos. Solo hay que agitarla y aplicarla sobre la piel limpia y seca pulveritzándolo sobre el rostro. Lo de agitarlo se explica porque tiene dos fases, una oleosa y otra acuosa, para aportar a la piel humedad y luego sellar esa hidratación con lípidos, nutriendo el tejido en profundidad.

Su fórmula es digna de mención. "Ingredientes como las células madre de tomate ofrecen filtro anticontaminación, mientras que la piel se refuerza con aceites de nuez de macadamia, aguacate, rosa, geranio o lavanda", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Magic Moisture Mist (82), en Purenichelab.com

Efecto Lifting con discos

Correcto y, además, con efecto inmediato. Los DMAE Firming Pads de Perricone MD son una serie de discos supercargados con DMAE, "Una sustancia que, correctamente formulada, activa los músculos que sujetan la piel y los hacen trabajar, poniéndola en forma, como un personal trainer que le recuerda al tejido cómo ponerse terso y fuerte, como cuando la piel era joven", comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD. Se aplican en sentido ascendente en cuello y rostro. Cada vez que los deslicemos, se intenta llevar el tejido a donde se desee que esté y, ahí, los dejamos sujetados de 3 a 5 segundos.

DMAE Firming Pads, (61€) en Perriconemd.es

Un atomizador que embellece por dentro

Este aliado, que bien podría parecer una nave venida del espacio, hace las veces de elemento decorativo y de embellecedor "del alma". Este producto, denominado como The Atomiser, es completamente portátil y llena la estancia de aromas únicos sin la necesidad de agua. "Funciona con los diferentes aceites esenciales propios de la firma Aromatherapy Associates, cuyo renombre en ciudades como Londres está al nivel de las marcas más prestigiosas. Dichos aceites esenciales son de la máxima calidad y se puede elegir entre todos los que ofrece la marca, pudiendo relajarse, levantar el ánimo, y lo que se necesite", comenta Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates.

The Atomiser, de Aromatherapy Associates, (139€) en Purenichelab.com

Una mascarilla kimono

Así podría llamársele a X-Lifting Mask de Boutijour, una mascarilla antiedad y reafirmante que se aplica cubriendo todo el rostro y es de tejido orgánico por un lado, y de un hidrogel que la piel va absorbiendo por el otro. Cubre toda la parte inferior del rostro y el cuello, abrazando la cara como si de un kimono se tratara. "El tiempo de aplicación también es de ciencia ficción: se puede usar por media hora, pero los beneficios aumentan si se deja puesta, por ejemplo, toda la noche", comenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. Está formulada con grandes ingredientes de última generación provenientes de Corea y la flor de loto es su máximo protagonista. ¿El resultado? Un rostro firme y definido, además de hidratado y con un tejido de aspecto más saludable.

X-Lifting Mask de Boutijour, 15€ en Sabrina Navarro

Un retinol no-retinol

Para quienes no pueden usar retinoides comunes porque tienen una piel que sufre de hipersensibilidad o porque están, por ejemplo, en fase de lactancia, este producto es su aliado estrella. Y es que trabaja como un retinol, pero no lo es. Está formulado con 1.25% de bakuchiol puro, una alternativa clínicamente probada al retinol. Su aspecto morado le da el aspecto de un ungüento propio de una película de Disney, pero es tan real como los beneficios que aporta a la piel: "Estimula la producción de colágeno y elastina, alisa la piel y se combina con péptidos que ayudan a iluminar; cuenta con cica o centella asiática para calmar las pieles más propensas a las rojeces, y con un complejo rico en omegas para asegurar una óptima función barrera de la piel", concluye Elisabeth San Gregorio, directora de educación de Medik8.

Bakuchiol Peptides (63€) en Medik8.es

