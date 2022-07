Crepe vegana eco y sin gluten, Mediterranean Superfoods continúa expandiendo sus creaciones sin gluten

Las crepes son una receta muy popular y versátil que prácticamente todas las personas disfrutan degustar. En ese sentido, ya está disponible la Crepe Vegana Ecológica de Energy Feelings, perfecta para una gran variedad de preparaciones. Ya sea que se trate de postres o recetas saladas, esta crepe vegana es ideal por su sabor, calidad y por estar elaborada a partir de ingredientes ecológicos, y además no tiene gluten, por lo que es apta para veganos, vegetarianos y celíacos. El producto se encuentra disponible en la tienda online de venta de superalimentos Mediterranean Superfoods, donde también se pueden adquirir los productos a granel.

Una crepe de origen natural de máxima calidad y fácil de elaborar La Crepe Vegana Eco de Energy Feelings es un producto sin componentes artificiales, un preparado que incorpora ingredientes totalmente naturales de origen ecológico, seleccionados cuidadosamente para asegurar su calidad y un óptimo equilibrio organoléptico. El producto está pensado para que cualquier persona pueda contar con una crepe fácil de elaborar, de la talla de una pastelería de calidad. Otra de sus características es que es sumamente deliciosa y nutritiva. Además, al no contener gluten, es perfecta para preparar recetas para personas celíacas, e incluso para quienes sufren de intolerancia a la lactosa, puesto que no requiere de lácteos en su elaboración. Las posibilidades de preparación que ofrece esta crepe son muy diversas, siendo perfecta para comer en casi cualquier momento del día, ya sea como desayuno, cena o merienda, como acompañamiento a la comida, como postre, como plato salado, etc.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece la Crepe Vegana Eco de Energy Feelings? Son varias las ventajas de esta crepe. Más allá de su carácter ecológico, vegano y natural, es un producto listo para cocinar, únicamente necesita una previa hidratación con agua. Además de eso, tiene una textura sólida y al mismo tiempo elástica, se tolera muy bien a nivel digestivo, sabe igual a una crepe elaborada con leche y huevo, es una muy buena fuente de minerales y nutrientes, es perfecta para preparaciones calientes y frías, no contiene aditivos y tiene un delicioso sabor. En cuanto a sus ingredientes, está hecha a partir de harina de maíz rico en vitamina A, vitaminas del complejo B y una variedad de minerales. También contiene harina de arroz que funciona como espesante; levadura nutricional de calidad de Energy Feelings, garbanzo rico en proteína vegetal, ácidos grasos esenciales, fibra, y más.

Para adquirirla, solo hace falta acceder al sitio web de Mediterranean Superfoods, donde está disponible en presentaciones de 200 g, 500 g y 1 Kg. Además, también se puede adquirir a granel con envase biodegradable.