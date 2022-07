MyVizual, la tarjeta social digital que permite compartir toda la información social y personal con un solo toque y al instante Emprendedores de Hoy

martes, 26 de julio de 2022, 13:00 h (CET)

Mantenerse comunicado es esencial para poder desarrollarse eficientemente en el entorno familiar, social o profesional. En este último, no solo es importante estar comunicado, sino permanecer localizable e informar oportunamente a los contactos de lo que se está haciendo. En este aspecto, la firma tecnológica MyVizual ha propuesto un avance pionero.

Se trata de un producto moderno, novedoso y práctico que la marca está introduciendo al mercado español. Es una tarjeta social digital con tecnología Near Field Communication (NFC) que, con un solo toque, permite compartir toda la información personal deseada. Las viejas tarjetas de presentación en papel o cartulina han quedado atrás con el lanzamiento de este tipo de soporte.

Así funcionan las nuevas MyVizual Los usuarios de esta tecnología social network solo deben descargar la aplicación en su móvil a través de las tiendas oficiales de cada sistema operativo. Al registrarse en la plataforma, la persona introduce los datos que desea compartir, como profesión, proyectos en los que trabaja, redes sociales y correo electrónico. Básicamente, es la creación de un perfil profesional y personal en función de cómo alguien desea promocionarse.

Una vez que se ha finalizado el perfil, se activa la tarjeta social digital MyVizual que previamente se ha adquirido. Con solo acercar la tarjeta al móvil, toda la información del perfil se pasará al dispositivo, que después se podrá guardar en la cartera. Cuando la persona desee compartir esa información para una presentación rápida, solo deberá acercar la tarjeta al móvil de quien recibirá la información y listo.

El equipo de MyVizual ha explicado que la tecnología NFC que utilizan sus dispositivos es similar a la que usan las tarjetas bancarias contactless. No hace falta manipularlas en ningún terminal o escanearlas con un lector QR para que compartan la información. Se le conoce como una tecnología de comunicación de campo cercano.

Características que diferencian a MyVizual Además de compartir en un solo toque toda la información de redes sociales o dirección de correo electrónico, MyVizual tiene otra ventaja importante: el usuario puede modificar en tiempo real y en pocos segundos la información contenida en los enlaces. Solo tiene que abrir la aplicación en el móvil y editar todo el contenido que considere necesario.

Otra característica importante es que las personas que reciben la información que se desea compartir no tienen que bajar aplicación alguna. Solo deben tener encendidos sus dispositivos móviles para que les llegue la información acercándoles la tarjeta MyVizual. Esta tarjeta social digital es resistente al agua y está elaborada con materiales de gran durabilidad.

Un área de aplicación importante que tienen estos dispositivos de social network es el ámbito comercial o empresarial. MyVizual destaca que los miembros de un equipo de trabajo pueden adquirirlos y a través de ellos conectar con posibles clientes o proveedores. También para promocionar los nuevos lanzamientos de una firma de manera directa, como en un boca a boca. Las posibilidades de esta tecnología son realmente infinitas.



