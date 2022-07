La psicóloga en Valencia Lucía Herranz da las claves para un verano sin ansiedad Emprendedores de Hoy

La llegada del verano se suele asociar con el descanso y las vacaciones, pero no es así para todos. Los padres de familia, por ejemplo, tienen que estructurar sus horarios para cubrir el cuidado de sus hijos durante las vacaciones escolares. Otras personas, en cambio, tienen que afrontar jornadas laborales maratonianas por la temporada, como en el sector hostelero o cubrir las funciones de los compañeros que salen de vacaciones.

Todas estas situaciones pueden causar problemas de estrés y ansiedad, los cuales, generalmente, acarrean un grave deterioro de la salud. En la Comunidad Valenciana, una de las mejores alternativas para lidiar con estos padecimientos son los servicios de Lucía Herranz, una psicóloga en Valencia que ofrece las mejores claves para pasar un verano sin ansiedad.

Procesos terapéuticos para lidiar con el estrés y la ansiedad desde su raíz El estrés es una respuesta corporal natural que ayuda a reaccionar ante situaciones de riesgo. Sin embargo, el estilo de vida moderno ha desplazado, en muchas personas, esa función adaptativa del estrés hacia una situación constante, ocasionada por una presión autoinfligida. Diversos escenarios como altas cargas laborales o la presión de trabajar durante horas extra infinitas y, al mismo tiempo, cuidar de la vida personal como, por ejemplo, cuidar a los hijos en el hogar, pueden alimentar la acumulación de estrés en este sentido, lo que deriva, eventualmente, en la presencia de ansiedad.

Combinados, estrés y ansiedad pueden causar graves deterioros a la salud, tanto física como mental, dando lugar a situaciones como cansancio, insomnio, desórdenes alimenticios entre otros. En la clínica de psicología Lucía Herranz Psicología, las personas aprenden a reconocer los síntomas y las posibles consecuencias que pueden acarrear estos padecimientos. A partir de esta comprensión, los métodos terapéuticos de este centro de atención psicológica ayudan a las personas a dominar sus propios pensamientos para evitar el estrés y la ansiedad, por medio de técnicas adaptadas a las características de cada personalidad.

Un trabajo conjunto para mejorar el bienestar personal Lucía Herranz, la psicóloga en Valencia que encabeza este centro de salud mental, trabaja de forma conjunta con sus pacientes, a través de un método psicoterapéutico que profundiza en la búsqueda de las causas, detrás del estrés y la ansiedad en cada paciente. Esta introspección los ayuda a mejorar su inteligencia emocional, lo que les permite, a su vez, gestionar de una forma saludable tanto las emociones más agradables como las negativas, entre las que se ubican el estrés y la ansiedad.

El objetivo de la psicoterapia es ayudar a los pacientes a gestionar los problemas que surgen día a día, para mejorar su capacidad de dirigir el rumbo de su vida para alcanzar sus propios objetivos. Los métodos de esta consulta de psicología ayudan a desarrollar herramientas de apoyo adaptadas a cada caso particular, tratar desde los orígenes del problema, para poder controlar los pensamientos recurrentes que llevan al estrés y la ansiedad crónicos, a fin de mitigar los efectos negativos de estas emociones en la salud y sumar cada vez más bienestar y calidad de vida a sus días.



