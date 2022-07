Contratar los servicios de un personal shopper inmobiliario en Mallorca con Just Property Finders Emprendedores de Hoy

martes, 26 de julio de 2022, 12:01 h (CET)

Con una comunidad cosmopolita, un clima inmejorable y el Mediterráneo rodeándola, la isla de Mallorca se ha transformado en uno de los sitios más valorados en España a la hora de comprar una propiedad. Si bien este proceso puede ser emocionante, también puede resultar algo complejo para quienes no tengan conocimiento del mercado inmobiliario. En este sentido, la empresa Just Property Finders ofrece el servicio de personal shopper inmobiliario en Mallorca para ayudar a sus clientes a encontrar la vivienda en la isla que cumpla con sus expectativas y poder realizar una inversión segura y al mejor precio posible.

¿Qué es un personal shopper inmobiliario? Un personal shopper es una persona especializada en brindar asesoramiento a quienes estén interesados en comprar una propiedad o invertir en bienes raíces, trabajando a medida para encontrar el inmueble que se ajuste a los gustos y necesidades de su cliente. A diferencia de los agentes inmobiliarios, los personal shoppers se encargan únicamente de ayudar y defender los intereses de los compradores, a través de su vasto conocimiento del sector y de su capacidad de resolución de problemas y de escucha activa.

En los últimos tiempos, este perfil profesional ha tomado gran relevancia en España, con un incremento de su actividad de casi un 50 % desde el año 2010, de acuerdo a datos facilitados por la Asociación Española de Personal ShoppingInmobiliario. De esta forma, estos asesores inmobiliarios se encargan de validar las solicitudes de sus clientes, evaluando la viabilidad de su compra de acuerdo al presupuesto disponible; filtrar el mercado, visitando propiedades que se ajusten a los parámetros indicados por el comprador, y negociar el precio y la financiación de la operación.

Ventajas de contratar un personal shopper inmobiliario Contar con el servicio de un personal shopper inmobiliario en Mallorca conlleva múltiples beneficios para quienes deseen comprar una propiedad para establecerse en la isla, tener una segunda vivienda allí o realizar una inversión inmobiliaria. Uno de ellos es el ahorro de tiempo, ya que permite que el comprador solo visite los inmuebles que el asesor ha seleccionado de acuerdo a sus intereses. Asimismo, contratar uno de estos profesionales será beneficioso a la hora de negociar el precio, puesto que cuentan con formación en coaching y técnicas de negociación, además de experiencia y conocimiento del mercado para obtener la mejor oferta posible.

Por otra parte, los personal shoppers se encuentran respaldados por un equipo de abogados y arquitectos que se ocupan de realizar una validación jurídica y técnica de la vivienda, para asegurarse de que la infraestructura se encuentre en óptimas condiciones y comprobar que los trámites y contratos estén en regla.

Con profesionales con gran conocimiento del sector inmobiliario y de la isla de Mallorca, los cuales brindan un trato personalizado y dedicado a sus clientes,Just Property Finders ofrece un servicio integral para lograr una compra sin riesgo y en las mejores condiciones.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.