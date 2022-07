La tienda especializada Nova Argonautica brinda sistemas de insulation and soundproofing Emprendedores de Hoy

martes, 26 de julio de 2022, 11:11 h (CET)

El ruido puede resultar molesto durante la navegación, convirtiéndose en un distractor relevante que afecte a la experiencia en altamar, yendo incluso en contra del confort que brindan algunas instalaciones de la embarcación.

En este sentido, los sistemas deinsulation and soundproofing representan una alternativa útil para garantizar la comodidad en cubierta. En el mercado de boat equipment, es posible encontrar gran variedad para el aislamiento del ruido dentro de las embarcaciones. Sin embargo, es necesario asegurarse de que se trate de opciones de calidad y cuyo funcionamiento sea óptimo. Comprar en tiendas especializadas como Nova Argonautica es una de las principales recomendaciones para adquirir los sistemas de aislamiento y otros equipamientos para barcos.

Sistemas de aislamiento e insonorización en Nova Argonautica Las embarcaciones están conformadas por un gran número de componentes que tienden a generar ruido de manera continua. El movimiento constante hace que partes como el chasis emitan ruidos de manera continua, así como también el motor, los generadores eléctricos y el sistema de aire acondicionado son algunos de los elementos más ruidosos de un barco. Aunado a esto, la morfología de los barcos funciona como altavoces de resonancia, generando en algunas áreas mayor ruido.

Todo lo anterior puede producir una experiencia negativa en la navegación. Es por esta razón que tiendas especializadas en boat equipment como Nova Argonautica se han orientado en ofrecer soluciones de insulation and soundproofing innovadoras y adaptadas a las necesidades de cada embarcación. Dentro de esta página web, es posible encontrar desde paneles absorbentes acústicos y adhesivos hasta revestimientos aislantes y barreras poliméricas, entre otros elementos útiles para aislar el ruido en los barcos.

Adicionalmente, esta plataforma de ventas dispone de una amplia gama de cintas de aluminio insonorizada, pegamentos residentes a altas temperaturas, recubrimiento acústico y termoabsorbente y muchas otras alternativas que contribuyen a mejorar la experiencia de navegación.

¿Por qué insonorizar las embarcaciones? La insonorización de los barcos contribuye a evitar los escapes de sonidos del compartimiento del motor. Al mismo tiempo, se caracteriza por minimizar el ruido que ingresará a la cubierta, lo que contribuirá a tener una mejor experiencia de navegación. Asimismo, aislar el sonido en los barcos también contribuye a la salud de los tripulantes, ya que la exposición a ruido continuamente puede afectar la capacidad auditiva de las personas y se considera de alta contaminación acústica, generando incluso estrés y malestar en las personas a bordo.

Adicionalmente, la insonorización en los barcos ayuda a no perturbar la vida acuática. Asimismo, contribuyen a mejorar la eficiencia energética dentro de la embarcación. Es por esta razón que los sistemas de aislamiento térmico y acústico son considerados uno de los boat equipment más importantes.

Desde la página web de Nova Argonautica, es posible encontrar los sistemas de insulation and soundproofing que mejor se ajusten a cada embarcación, recibiendo el asesoramiento de los profesionales en este sector.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.