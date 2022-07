Globamatic, la empresa que revive las vacaciones de la infancia Comunicae

martes, 26 de julio de 2022, 14:32 h (CET) Desde cintas de video o casete, los métodos de grabación han sido una revolución para la historia y para el mundo actual. Pero la tecnología ha avanzado y los métodos de grabación, que hace más de treinta años eran revolucionarios, hoy quedan completamente obsoletos. Pero una empresa de digitalización rescata esos recuerdos para que no se pierdan. Actualmente, aún hay una gran cantidad de personas que conservan esas cintas VHS, esos miniDV y esos casetes que contienen recuerdos de sus vidas que no tienen precio y que, por encima de todo, no quieren perder o dejar atrás por su obsolescencia. Hoy en día, la mayoría de las personas graban esos momentos importantes de sus vidas o recuerdan esos momentos especiales con la ayuda del teléfono móvil, un dispositivo de lo más cómodo de utilizar, tanto por su pequeño tamaño como por sus grandes prestaciones y la gran cantidad de usos que se le puede dar.

Si bien es cierto que hoy en día los teléfonos móviles son el dispositivo por excelencia a la hora de guardar esos momentos especiales de las vidas de las personas, aún hay una gran cantidad de personas que conservan como un tesoro preciado esas cintas VHS o esos casetes en los que quedan grabadas memorias de la infancia, de las vacaciones o de ese espectáculo de graduación. Globamatic, una empresa de digitalización, convierte todos esos recuerdos, cuyas cintas se están deteriorando poco a poco, en formatos digitales adecuados para visualizar en móviles, tabletas, ordenadores o televisores, para evitar que se pierdan para siempre y se puedan revivir en cualquier momento y lugar.

Las cintas de video, con el tiempo se deterioran fácilmente y es importante contar con empresas como Globamatic para recuperarlas. "Las cintas de video se deterioran con mucha facilidad, puesto que están formadas por componentes y piezas que no duran para siempre, sobre todo la cinta magnética en la que se graban las imágenes o los videos. Las partículas magnéticas que tienen las cintas se van desgastando con el tiempo, van perdiendo capacidad de carga y es entonces cuando comienzan los problemas a la hora de reproducir los audios, las imágenes o los videos. Recuperar este material audiovisual antes de que se estropee es fundamental" explica Globamatic.

Por lo tanto, pasar las cintas a un formato más actual resulta esencial para no echar a perder los recuerdos familiares y de la infancia. Globamatic lo hace de la forma más efectiva y de calidad, sin apenas perder resolución en esos materiales audiovisuales obsoletos y que llevan mucho tiempo guardados. El equipo de Globamatic está especializado en los servicios de transferencia de forma veloz y de forma muy eficiente a otros medios más actuales y accesibles como los DVD o ficheros digitales en USB, respetando en lo posible la nitidez original del material que se entrega. Porque hay recuerdos que nunca deberían perderse.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Repara tu Deuda Abogados cancela 24.771€ en Benicarló (Castellón) con la Ley de Segunda Oportunidad Es hora de desestigmatizar la enfermedad mental, por Clínica Puerta del Moro II Edición del Premio Europeo al Liderazgo y Éxito Empresarial Cuatro formas de dar salida en el mercado a los ‘patitos feos’ inmobiliarios La escuela Mediterranean Acting abre en Ciudad de la Luz