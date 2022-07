Introducirse al negocio de la movilidad eléctrica, de la mano de New Energy Mobility Emprendedores de Hoy

martes, 26 de julio de 2022, 10:31 h (CET)

La implementación de políticas públicas como la electrificación del transporte público urbano, los cambios en la legislación impositiva y la generación de marcos normativos que regulan e integran la movilidad eléctrica en las proyecciones a futuro de las infraestructuras urbanas hacen que sea cada vez más usual ver esta clase de vehículos en las calles.

En este sentido, la empresa New Energy Mobility ofrece a su red de socios el suministro de automóviles, microcoches, motocicletas, ciclomotores, scooters y patinetes eléctricos de marcas líderes a buen precio.

Ventajas de la movilidad eléctrica En la actualidad, la movilidad eléctrica brinda soluciones para viajes y cargas pequeñas, con bicicletas, scooters y motocicletas, hasta viajes largos con carga pesada, ya sea por medio de vehículos de transporte público o camiones y furgonetas. Entre sus principales beneficios, se encuentra su sostenibilidad, ya que, a diferencia de los motores de combustión, reducen notablemente la huella de carbono.

Asimismo, la constante evolución de la tecnología hace que este tipo de vehículos sean cada vez más eficientes en cuanto al consumo de energía, siendo las recargas eléctricas mucho menos costosas que las de combustibles fósiles. Por otro lado, la implementación de la electricidad en el sector del transporte significa una oportunidad energética, económica e industrial, puesto que promueve la integración de energías renovables en el sistema eléctrico, equilibra la balanza de pagos de los países al reducir la importación de hidrocarburos y permite desarrollar un tejido empresarial en torno a la movilidad eléctrica, generando numerosas fuentes nuevas de empleo.

Introducirse al negocio de la movilidad eléctrica Optar por utilizar vehículos de movilidad eléctrica se está transformando en una necesidad, ya que el 37,8 % del consumo total de energía y el 27 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en España provienen del sector del transporte. Tanto es así que, de acuerdo a una encuesta de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, los españoles son los europeos que muestran mayor predisposición a cambiar su vehículo por uno menos contaminante.

Por tales motivos, New Energy Mobility brinda la posibilidad de comercializar una amplia variedad de vehículos eléctricos a quienes quieran asociarse como concesionarios o puntos de venta. Para ello, cuenta con 20 años de experiencia en la industria de motos, scooters y automóviles por medio de su red de empresas que se encarga de la importación, exportación, mantenimiento y ventas en Europa de vehículos comerciales eléctricos Cenntro, camiones Dongfeng y distintas marcas asiáticas líderes en la fabricación de vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, la firma se encuentra trabajando en la inauguración del primer centro comercial dedicado íntegramente a la movilidad eléctrica de Europa en Madrid.

Por lo tanto, New Energy Mobility propone comercializar productos de la más alta calidad, con estándares de seguridad garantizados y algunos de los mejores precios del mercado, para lograr una movilidad más eficiente y amigable con el medioambiente. También ha desarrollado el primer centro comercial de movilidad eléctrica de Europa en Madrid, brindando la posibilidad de abrir una tienda a los emprendedores que deseen introducirse al mercado de los vehículos eléctricos.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.