La Cardioprotección llega al sector de las renovables

martes, 26 de julio de 2022, 13:28 h (CET) La empresa Zero Waste Energy cardioprotege sus instalaciones con 8 desfibriladores de Almas Industries B+Safe. Actualmente el Grupo gestiona dos plantas de biomasa, un centro logístico de tratamiento de biomasa agroforestal y cinco plantas de cogeneración destinadas principalmente al tratamiento de residuos procedentes del sector del aceite de oliva y al tratamiento de purines procedentes de ganaderías de porcino Zero Waste Energy ha confiado en Almas Industries la cardioprotección de la central de Málaga y de sus siete instalaciones en España. Repartidas por toda la geografía española y localizadas en zonas rurales, quieren ser referentes en cardioprotección para la población cercana, debido a que es una tendencia emergente orientada a la protección del corazón en caso de episodios cardíacos. La compañía ha adquirido 8 desfibriladores que permitirán cardioproteger a sus más de 150 empleados.

De acuerdo con Ana Rubio, Coordinadora de PRL de Zero Waste Energy "nuestro objetivo es evitar riesgos y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante un incidente. En este sentido, somos conscientes de la importancia que tienen los desfibriladores para salvar vidas. Con su instalación multiplicamos las posibilidades de salvar una vida en caso de un accidente cardiaco, no solo la de nuestro personal, también la de cualquier persona situada cerca de nuestras instalaciones".

Además de la instalación de los ocho equipos, en cada instalación se ha formado a un mínimo de ocho personas en técnicas de RCP y SVB, así como en el uso de los desfibriladores.

Zero Waste Energy es un grupo de empresas especializado en soluciones energéticas para la generación de energía renovable, sostenible y eficiente. Desde su creación se ha mantenido el compromiso de producir energía renovable mediante modelos operativos innovadores, eficientes y rentables, en su política de PRL la seguridad y salud de sus empleados es un básico, donde la salud cardiovascular tiene una importancia destacada.

Con su sede central en calle Marqués de Larios (Málaga), Zero Waste Energy cuenta con centros de trabajo en Miralcamp (Lérida) Polán y Consuegra (Toledo), Villanueva de Algaidas (Málaga), dos sedes en Córdoba y una en Guipúzcoa.

