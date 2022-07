El consorcio IDOM-Alsymex firma un nuevo contrato con Fusion for Energy para el proyecto ITER Comunicae

martes, 26 de julio de 2022, 13:36 h (CET) Diseño y fabricación de uno de los sistemas de revestimiento de plasma del ITER. Si bien la fusión busca cumplir la promesa de una fuente de energía segura, asequible y casi inagotable, también trae consigo formidables desafíos científicos y de ingeniería. ITER, el experimento científico más grande del mundo, reúne a 35 naciones que colaboran para construir y operar un reactor de escala sin precedentes El objeto del contrato es diseñar y fabricar una parte importante del sistema de calentamiento del plasma: "ECH Upper launchers" que incluye los puertos de acceso al reactor y el sistema cuasi-óptico de lanzamiento de las electromagnéticas al plasma y las guías de onda de radiofrecuencia externa asociadas. Este proyecto se refiere al desarrollo de un sistema clave para el ITER que permita elevar la temperatura del plasma hasta los 150 millones de ºC necesarios para que se produzca la fusión dentro del reactor, así como para inyectar calor en áreas del plasma para evitar inestabilidades e interrupciones que podrían llevar al enfriamiento y comprometer el funcionamiento de la máquina.

Se estima que las obras de este contrato, que tendrá una duración de seis años, superarán los 100 millones de euros. Es una inversión importante, financiada públicamente por la UE a través de Fusion for Energy (F4E), para diseñar y fabricar los componentes altamente complejos. Tanto IDOM como-ALSYMEX reforzarán su participación en ITER, probablemente el proyecto de investigación más importante del siglo XXI en el ámbito de la energía.

Los miembros del consorcio afirman que "entregar un sistema tan complejo y crítico para la primera operación de plasma del ITER será un desafío. La fuerza del consorcio IDOM-ALSYMEX, la experiencia demostrada del equipo del proyecto y la estrecha colaboración de F4E nos permitirán hacerlo realidad".

María Ortiz de Zúñiga, directora adjunta del programa de F4E encargado de los lanzadores superiores, comparte también su visión. "La firma de este importante contrato refuerza aún más la colaboración de F4E con IDOM y ALSYMEX en el suministro de componentes como parte de la contribución europea al ITER. Al embarcarnos en el diseño y la producción de estos potentes sistemas de calentamiento, aprovecharemos esta oportunidad para fomentar los conocimientos técnicos y la experiencia necesaria para que la industria europea se prepare para utilizar la energía del futuro".

Como empresa multinacional, IDOM es referente en la prestación de servicios tecnológicos profesionales en las áreas de ingeniería, arquitectura y consultoría; una empresa totalmente independiente sin vínculos con ningún otro negocio o grupo financiero. El grupo IDOM cuenta con más de 4.500 profesionales, de los cuales más de 900 socios son los propietarios de la firma. IDOM también tiene una amplia experiencia en proyectos relacionados con la fusión; por ejemplo, diseñando e integrando los puertos de diagnóstico europeos para ITER, desarrollando el diagnóstico CPTS (Core Plasma Thomson Scattering) y participando en la definición de una gran variedad de barreras de confinamiento y conectores eléctricos, entre otros.

Filial del Grupo ALCEN, ALSYMEX es una empresa de tamaño medio especializada en el diseño, ingeniería, fabricación, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas complejos de alta tecnología. Emplea a más de 600 personas en seis instalaciones industriales en Francia. ALSYMEX participa activamente en el proyecto ITER encargándose en particular del suministro de paredes internas del reactor, criobombas, herramientas para el montaje de bobinas de campo poloidal, prototipo del divertor y prototipo de la fuente de haz de iones.

