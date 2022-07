Mejoras en la gestión de residuos por Irmasol Andalucía Comunicae

martes, 26 de julio de 2022, 13:48 h (CET) La empresa gestiona de forma anual 35.000 toneladas métricas al año de residuos, suponiendo un ahorro energético y favoreciendo al mantenimiento del medio ambiente Irmasol Andalucía es una empresa dedicada a la gestión de residuos no peligrosos que posee una solución software global de gestión empresarial para gestores de residuos. Su objetivo es un mejor uso de las tecnologías de la información en la empresa. Con la implantación de su último proyecto han conseguido una mejora en los procesos económicos, administrativos y de gestión normalita relativa a la documentación de residuos.

Gestionan de forma a anual un volumen de 35.000 toneladas métricas. Gracias a una mayor implicación de las empresas en el mantenimiento del planeta, los volúmenes de residuos que llegan al proceso de reciclado y valorización están creciendo en los últimos años de forma considerable.

Para contribuir en el mantenimiento del medio ambiente durante su actividad, Irmasol Andalucía cuenta con una instalación fotovoltaica de 100kWn en la cubierta de sus instalaciones. Esta acción proporciona un valor añadido a la empresa, dado que consigue la energía a través de métodos renovables que no emiten residuos contaminantes al medioambiente.

Su eficiente y completa actividad dentro de la gestión de residuos los convierte en uno de los principales referentes del sector en la comunidad autónoma. Juegan un papel esencial en cuanto al tratamiento de residuos. Irmasol Andalucía se encarga de su recogida y posterior eliminación o reaprovechamiento. A la hora de transportar algunos residuos puede ser una tarea realmente peligrosa, por lo que habrá que utilizar medios especiales adaptados para esta acción.

El objetivo de esta empresa de recogida de papel y cartón, entre otros, es el de minimizar en lo posible la generación de residuos y reutilizar al máximo sus materiales. El reciclaje permite el reaprovechamiento de diversos residuos para productos como abonos orgánicos o el aprovechamiento energético.

Su amplia variedad de medios técnicos y humanos permite la gestión eficaz en la retirada de los residuos y su posterior eliminación en un plazo de 24 horas. Dentro de los materiales con los que trabaja Irmasol Andalucía están el papel, cartón, plástico, madera, vidrio, metales y voluminosos industriales.

Una vez que el cliente tiene la necesidad de que le retiren los residuos, son transportados hasta las instalaciones de Irmasol Andalucía para su clasificación y separación. Posteriormente serán enviados como materia prima a fábricas de pasta de papel, cartón y otros tipos de valorizaciones en función del residuo. Aquellas fracciones no valorizables son enviadas a plantas de tratamiento homologadas para su eliminación según la legislación vigente.

Una gestión eficiente de los residuos conlleva un ahorro en materias primas, agua y energía. Pero sobre todo ayuda a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. A su vez, el tratamiento de los residuos permite la creación de nuevos puestos de trabajo y tejido empresarial.

