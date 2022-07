Belca: "Los envases sostenibles cobran mayor relevancia durante el verano" Comunicae

martes, 26 de julio de 2022, 13:56 h (CET) Es tiempo de verano y las salidas de casa se hacen más frecuentes. Con la llegada del calor y las vacaciones, se pasa menos tiempo en las viviendas. Con frecuencia, para afrontar las altas temperaturas, se opta por pasar el día en la playa o en la piscina. De la misma manera, se planean viajes para visitar otras ciudades, alojándose en campings o haciendo uso de autocaravanas Todos estos lugares, símbolos de esparcimiento y descanso, tienen un importante elemento en común: la necesidad de una gestión responsable de los residuos. Desde Belca, señalan la importancia de cuidar el entorno y de minimizar los daños que se generan en él. Para ello, además de ser imprescindible el control de los desechos, también juegan un papel fundamental los envases sostenibles.

"Las comidas al aire libre son más asiduas. Se suele optar por llevar la comida preparada de casa, pero también se recurre con frecuencia a aquellas que están precocinadas. De la misma manera ocurre con las bebidas. A día de hoy, se puede encontrar todos estos productos disponibles en distintos tipos de envases. Algunos resultarán más sostenibles que otros, y es importante elegir bien", explican desde Belca.

Por lo tanto, el índice de uso de envases se ve incrementado, especialmente, durante esta temporada. Ya sea durante una barbacoa en la piscina o en un día de camping "la elección de productos que vengan envasados de forma sostenible puede marcar la diferencia. Aunque a nivel individual parezca un porcentaje nimio, si se piensa en la cantidad de residuos que se pueden llegar a acumular, cobra una mayor relevancia", añaden.

Además, desde Belca señalan que "Optar por envases que sean reciclados, así como por aquellos que sean reciclables o biodegradables, ayuda a que el impacto medioambiental se reduzca. De la misma manera, los alimentos que se consuman tendrán menos probabilidad de tener contacto con materiales que puedan resultar nocivos al exponerse a altas temperaturas, como pasa con algunos materiales no sostenibles".

Para concluir, recuerdan que "un envase sostenible no tiene por qué ser menos resistente ni tener menor capacidad de protección que los otros. Su calidad y fuerza es la misma, resultando cómodos y ligeros en su transporte y uso".

