Satisfacción laboral, ¿cómo lograrla?

Se sabe que el verano puede ser un gran momento para agitar la caja de los deseos, mezclarla con la de las posibilidades y dar forma a ese sueño o reto profesional al que se lleva tanto tiempo dándole vueltas. Así, las personas buscan la satisfacción laboral haciendo algo que les guste, motive, convenza y compense.

Fiel a su forma de entender la vida Esta se establece como una nueva etapa en la que se alcanza esa satisfacción laboral que hasta el momento no se siente y, en el peor de los casos, no se ha sentido nunca. Lograrla es posible apostando por poner en marcha un negocio que vaya en línea con los gustos, la filosofía y la forma de entender la vida de las personas. Además, el negocio debe tener tirón en el mercado y debe ser económicamente accesible. En ese sentido, tiene tirón todo lo que tenga que ver con la salud, el bienestar, la calidad de vida, el trato personalizado… Variables en las que el fitness tiene mucho que decir. Si una persona se ve trabajando, montando entrenamientos personales o gestionando un club de fitness entonces ya se tiene buena parte del camino hecho.

Hay que tener muy presente que cuando se trabaja en algo con lo que una persona se siente bien y en sintonía esa satisfacción se trasladará a los proveedores, empleados y usuarios. Esto último, en fitness, es absolutamente innegociable porque cuando se trata de la salud de las personas, no solo se habla de resultados en tablas de Excel, sino de resultados que a veces no se pueden medir, sino sentir. Y eso tiene que ver con la implicación que se tenga en la gestión del negocio y la que los equipos sientan en el desempeño de sus funciones en su día a día.

El valor emocional de un negocio No hay que olvidar que, para sentir esa satisfacción laboral, no solamente se deberá tener un negocio que funcione bien desde un punto de vista de la tesorería, sino de uno en el que trabajen y al que acudan personas apasionadas por lo que hacen y practican. Esto hace referencia a que no tiene nada que ver trabajar con gente que ‘siente los colores de su camiseta’ que hacerlo con quienes ven en el trabajo solo un modo de ganarse la vida, pero no sienten pasión por lo que hacen.

De ahí que el fitness sea una muy buena opción. Es imposible de imaginarse a un profesional del deporte que se dedique al sector sin que le guste la actividad física, estar en forma, cuidarse, ayudar a los demás a sacar su mejor versión y superar sus propias metas.

Buen ambiente de trabajo = mejores resultados Esta es una clave con la que también se puede disfrutar de un buen ambiente de trabajo. Si una persona está bien, sus trabajadores lo están y sus socios también, es altamente probable que en el club de fitness consiga crear entre todos una buena atmósfera donde trabajar unos y entrenar otros.

Y para que ambas cosas sean factibles hay que contar con un club donde se pueda dar respuesta a las necesidades, retos, demandas y exigencias de los socios y donde los entrenadores puedan adaptar los planes de entrenamiento a las metas físicas de cada uno.

Personalización en los servicios Se puede hacer solo, teniendo en cuenta la feroz competencia que actualmente hay en el sector, o ir de la mano de alguna de las cadenas que llevan años trabajando para que esa personalización e individualización en el servicio sea real y perfecta.

Anytime Fitness es una de ellos. Se trata de una cadena en la que se podrá vivir esa satisfacción laboral y crecimiento personal porque la firma es conocida por la constante formación que da a sus franquiciados y a sus equipos desde todas sus áreas: operaciones, expansión, marketing, comunicación, compliance…

Facilidades horarias y tecnológicas Con un negocio rentable, testado, conocido y reconocido –que acumula ocho años en los últimos 14 siendo una de las mejores franquicias del mundo según el ranking de la prestigiosa revista Entrepreneur– Anytime Fitness cuenta con un modelo enfocado absolutamente al cliente con entrenamientos personales, clases colectivas y opciones para que cada usuario entrene a su ritmo con la supervisión y ayuda de sus entrenadores.

Todo ello, con el respaldo de la tecnología más vanguardista tanto en sus máquinas equipadas con música y televisión como con su app, dotada de más de 1.100 planes de entrenamiento y más de 8.000 ejercicios. Sus clubes abiertos los 365 días del año y las 24 horas allí donde la legislación lo permite cuentan con socios de perfiles muy heterogéneos en cuanto a su estado físico y edad.

Se busca la satisfacción laboral buscando la de las personas que van a trabajar en el equipo y a comprar o usar los servicios ofrecidos. Parece más difícil de lo que es, pero cuando hay pasión, implicación y voluntad y se cuenta con el soporte de los mejores, no hay motivo para que un sueño no se haga realidad.