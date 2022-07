Los dispositivos en desuso, un problema para las empresas que la startup Yakk está solucionando Emprendedores de Hoy

martes, 26 de julio de 2022, 09:10 h (CET)

Solo en el año 2019 se recogieron 483.7 kilogramos de residuos urbanos por habitante, una cifra que predicen seguirá aumentando. Gran parte de esta basura generada se debe a dispositivos electrónicos, muebles, escritorios y demás artefactos que dejan de ser útiles por múltiples razones. El desuso no solo genera contaminación, sino pérdidas de dinero importantes para particulares y fábricas. Como solución, empresas como Yakk han planteado la alternativa de alquilar dichos dispositivos y muebles, pagando cuotas mensuales.

¿Es necesario comprar dispositivos tecnológicos en una empresa? Las actividades de oficina requieren del uso obligatorio de dispositivos electrónicos e inteligentes. Estos permiten realizar diferentes actividades administrativas, estar en contacto con proveedores, clientes y con el personal de la empresa. Sin embargo, algunas compañías cometen el error de adquirir demasiados equipos. A largo plazo, estos quedan obsoletos, dejan de ser usados o pasan a ser propiedad de algunos empleados. Dicha situación representa una pérdida de activos para la empresa, ya que es una inversión en desuso.

En este sentido, el primer paso recomendable antes de invertir en tecnología es calcular con exactitud la cantidad de dispositivos que se deben utilizar y clasificarlos según los aparatos de uso constante o aquellos que podrían usarse solo por una temporada. De esta manera, será sencillo decidir cuáles necesitan mayor inversión o, por el contrario, cuáles podrían ser rentados debido a su uso ocasional.

Asimismo, el alquiler supone grandes ventajas, ya que la mayoría de las empresas ofrecen los dispositivos con mantenimiento y reparación de daños.

¿Dónde alquilar equipos para una empresa? El alquiler de ordenadores, tablets y teléfonos inteligentes es una opción ideal para el funcionamiento de una empresa. La baja inversión que requiere el alquiler resulta especialmente útil cuando se trata de una startup, una pyme o cuando se debe trabajar en un sitio de forma temporal. En este sentido, al seleccionar un servicio de arrendamiento, se debe prestar especial atención al desempeño de la empresa contratada, lo ideal es que brinde productos de alta gama con un funcionamiento óptimo. De lo contrario, los dispositivos pueden perjudicar las operaciones del negocio.

En España, existen empresas como Yakk, la cual ofrece todas las piezas necesarias para equipar una nueva oficina con una inversión menor. En el catálogo de la compañía no solo es posible conseguir equipos electrónicos, sino muebles y estantes necesarios para construir un lugar de trabajo cómodo.

Para obtener este servicio, los clientes deben contactar a un agente de Yakk. Una vez acordados los detalles, la compañía envía los dispositivos a domicilio. El pago del alquiler se hace mensualmente en cuotas flexibles. Asimismo, cada equipo incluye una garantía de mantenimiento.



