Ramón Toscano, el influencer y productor musical que triunfa en las plataformas digitales con su propio sello discográfico

martes, 26 de julio de 2022, 10:04 h (CET) Entre sus composiciones más populares, destacan temas como 'Complicado', 'Sin Tu Amor' o 'Tus Besos', que alcanzan miles de reproducciones mensuales en las plataformas de streaming más importantes, como es el caso de Spotify, lo que ha permitido a Toscano dar el salto definitivo al panorama de la música actual En cada lanzamiento del artista, sus canciones se convierten en las favoritas del público más joven, y su repertorio de fans no ha dejado de crecer desde sus comienzos.

El inicio de su carrera musical es relativamente reciente, ya que Toscano comenzó a componer durante la pandemia, cuando el confinamiento hizo que su trayectoria tomara un nuevo rumbo, desde el mundo del fitness y el lifestyle saludable, hacia la composición y producción musical.

El polifacético artista, vio la oportunidad que le brindaba la situación, y comenzó a componer sus primeros trabajos, animado también por su más de un millón de seguidores en Instagram, con los que siempre está en contacto directo.

En este corto periodo de tiempo, ha logrado llegar a la altura de los músicos más reconocidos tanto en Spotify como en su recién estrenado canal de YouTube, y sigue aumentando el número de reproducciones en cada red social.

Toscano ha sabido aprovechar las enormes ventajas que ofrecen los medios digitales para llegar a un público más amplio a través de la música urbana actual, inspirándose en la calle, y fusionando géneros como el hip hop, el trap o el reguetón, logrando así un estilo propio y reconocible por sus admiradores.

Este emprendedor, artista y productor musical, no ha parado de trabajar durante los últimos meses y continúa inmerso en nuevos proyectos, para seguir añadiendo a su currículum más éxitos musicales en tendencia.

Toscano también cuenta con su propio sello discográfico, Toscano Records, con el que publica su discografía, y tiene como objetivo brindar apoyo a distintos artistas que necesiten darle un impulso a su carrera.

El lanzamiento de su último disco, muy esperado por todos sus seguidores, promete llegar también muy alto, y aunque se está haciendo esperar, seguro que será otro de los logros que se apunte el autor.

Actualmente, y mientras remata los detalles de su último lanzamiento musical, Toscano sigue colaborando con marcas de prestigio relacionadas con la alimentación deportiva, la moda masculina y el mundo del fitness en general.

