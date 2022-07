Submëtrika proporciona a Repsol sistemas de medición disruptivos a bajo coste para depósitos de gasoil Comunicae

martes, 26 de julio de 2022, 10:08 h (CET) El acuerdo se circunscribe a España y Portugal y, por el momento, ya da servicio a más de 10.000 activos entre todas sus soluciones. El sistema Trackgas desarrollado por Submëtrika genera 500.000 datos a la semana y recibe 2.000 alertas a la semana de depósitos que quedan sin gasoil. La compañía española ha exportado su producto a EE.UU a través de FuelMe y ha comenzado sus ventas también en Reino Unido La startup española Submëtrika, empresa especializada en telemetría para la industria Oil y Gas y la distribución de sólidos, ha alcanzado un acuerdo con Repsol para comenzar a suministrar equipos de medición en España y Portugal que monitorizarán los dispositivos de gasóleo de una forma disruptiva y a bajo coste. Esto permitirá a los distribuidores tener un control en tiempo real del estado de los depósitos de sus clientes para adelantarse a sus necesidades, facilitará la organización de las rutas de reparto y acelerará las necesidades urgentes de los usuarios.

Por el momento, Submëtrika ya da servicio a unos 5.000 depósitos de la empresa petroquímica, y más de 10.000 entre todos los servicios de la compañía. Para los próximos cuatro años tiene previsto crecer hasta los 25.000 activos.

Trackgäs, el producto desarrollado por Submëtrika, consiste en un tapón que sustituye al original de cada depósito y que mediante la emisión de sondas de ultrasonido es capaz de calcular la cantidad de combustible que queda en el depósito. La compañía crea un gemelo virtual para tener monitorizado en tiempo real el estado de cada depósito y generar una alerta cuando se esté agotando el gasoil. Así, la empresa distribuidora puede adelantarse al reparto de los suministros y organizar de una forma mucho más eficiente sus rutas.

Al ser un producto disruptivo y de bajo coste permite un despliegue masivo entre todos los clientes. Con el simple gesto de cambiar el tapón convencional por el de Trackgäs, un usuario tiene monitorizado en todo momento la cantidad de combustible que le queda, lo que abre enormes posibilidades a nivel doméstico, pero también industrial.

El verdadero valor añadido de la solución desarrollada por Submëtrika se encuentra en la monitorización y generación de datos. A día de hoy, la compañía española genera de todos sus clientes mas de 500.000 datos a la semana. En cuanto a las alertas, la empresa gestiona unos 2.000 avisos semanales.

Expansión internacional

Además de los acuerdos alcanzados en España, Sumëtrika ya ha iniciado su expansión internacional. En Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo con FuelMe para comenzar a operar en el mercado norteamericano.

Además, la compañía española ayuda a la distribución de hidrocarburos en Maldivas. Este caso en particular es relevante, ya que el reparto de combustible es especialmente difícil al tratarse de muchas islas. Gracias a la monitorización ofrecida por el sistema de Trackgäs, los distribuidores consiguen optimizar las rutas en un 15%.

Y como próximo hito, Submëtrika ha comenzado a vender su producto disruptivo en el Reino Unido con una previsión de alcanzar 5.000 monitorizaciones clientes a lo largo del próximo año.

Acerca de Submëtrika

Son una empresa de base tecnológica que desarrolla Hardware y Software. Profesionales en telemetría, y especializados en la industria Oil and Gas y distribución de sólidos. Fabrican equipos inteligentes, Low Cost, Low energy y Low Data. Sus equipos son fáciles de instalar y facilitan los despliegues masivos para generar ahorros logísticos.

