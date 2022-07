SyA Instalaciones trae unos consejos para cerrar la casa antes de irse de vacaciones Comunicae

martes, 26 de julio de 2022, 11:12 h (CET) Evitar una inundación o un escape de gas se puede conseguir simplemente cerrando las llaves de paso Es tiempo de vacaciones y muchos se van a pasar unos días fuera de sus hogares. Pero antes de irse, se deben tener en cuenta algunas recomendaciones para cerrar las puertas de la vivienda hasta el regreso. Desde SyA Instalaciones, especialistas en energía de gas y fontanería, recuerdan alguna de las acciones para cerrar la casa antes de irse de vacaciones, que se pueden llevar a cabo para no tener ningún susto a la vuelta.

Cerrar la llave de paso del agua

Llegar a casa después de pasar unos grandes días de relax y desconexión y encontrar un mar de agua a causa de algún fallo, reventón o fuga puede convertirse en una pesadilla.

Antes de cerrar la puerta de casa, es muy aconsejable cerrar la llave de paso del agua, con lo que evitar que, si hay algún fallo, sea de la índole que sea, provoquen convertir el salón de la casa en la piscina del hotel.

Eso mismo se puede aplicar al jardín. Si se dispone de mangueras, es importante que se cierre el paso del agua, pues se pueden perder todas las plantas, flores o césped.

Cerrar la llave de paso del gas

Aunque el agua pueda provocar un gran susto y una tediosa faena de lucha con las aseguradoras para arreglar todos los daños producidos, pueden no ser nada comparables con una fuga de gas.

Es muy importante cerrar la llave de paso del gas, pues si no hay nadie en el hogar, en caso de existir una fuga, no se podrá detectar y la consecuencia podría ser fatal.

Como se sabe, el gas tiene un olor característico, por lo que si se ha marchado de vacaciones y se llega a casa y se huele a gas, es muy importante no abrir ninguna fuente de energía, ni siquiera las luces y ventilar rápidamente. Además, cerrar la llave de paso del gas y llamar a un especialista.

Si se siguen estas recomendaciones en cuanto al agua y al gas, no se tiene que tener ningún problema y se va a disfrutar de un feliz regreso de vacaciones. En SyA Instalaciones recuerdan también que revisar de forma periódica y cumpliendo las normativas todas las instalaciones la tranquilidad a la hora de dejar el hogar sin nadie será mayor.

