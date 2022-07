Los nuevos servicios de gestión online de Gestiones 24 para acceder al Ingreso Mínimo Vital Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 18:20 h (CET)

El programa del Ingreso Mínimo Vital es una prestación que en mayo cumplió 2 años y que ha llegado ya a unos 450.000 hogares de España. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha declarado que durante estos 24 meses de existencia se han ido introduciendo cambios para poder mejorarlo.

Hasta mayo de este año, el ente gubernamental había recibido 1.700.000 solicitudes, de las cuales más de la mitad han sido denegadas por ser improcedentes. Las causas principales de las negativas se deben a los niveles de renta de los solicitantes o por fallos en el proceso de solicitud.

Mejor hacerlo con expertos La firma online Gestiones 24 explica que el Estado español implementó el programa Ingreso Mínimo Vital en mayo de 2020, en pleno auge de la pandemia. El objetivo desde entonces es el de minimizar los efectos de la exclusión social y el riesgo de pobreza en personas que viven solas y también está dirigido a hogares que no tienen suficientes ingresos para subsistir.

Este programa se ha configurado como parte de la acción protectora que debe desarrollar el sistema de Seguridad Social para la población. Para acceder a este beneficio, Gestiones 24 explica que las personas deben consignar una solicitud ante el INSS. Sin embargo, advierten que muchas personas no disponen de los medios o conocimientos necesarios para gestionar por sí mismos esta petición.

Por este motivo, los desarrolladores de esta startup han configurado un servicio en su web mediante el cual las personas interesadas pueden gestionar su solicitud. Aseguran que los pasos son muy sencillos, ya que la persona solo tiene que facilitar sus datos personales y algunos documentos básicos. En menos de 24 horas, los interesados tendrán la confirmación de la presentación de estos recaudos ante el organismo oficial.

Otros nuevos servicios que ofrece Gestiones 24 Gestiones 24 es una empresa de trámites online de diversos tipos de documentos, solvencias y certificados digitales para personas físicas o jurídicas. Es un equipo conformado por expertos que ayudan a las personas a diligenciar sus documentos o solicitudes ante los organismos del Estado. Su promesa es que las personas no tendrán que moverse de su casa u oficina y obtendrán respuestas en 24 horas o menos.

Gracias a esa experiencia han incorporado los servicios de tramitación de la nota simple del registro mercantil o la nota simple del registro de propiedad. El primero refrenda el trámite que una persona jurídica ha hecho ante el Registro Mercantil. Es un documento indispensable para consultar quiénes son los propietarios de una compañía y cuál es su situación legal en el momento de su emisión.

El segundo certifica quién es el propietario de la vivienda y la situación jurídica de la misma. Esto último tiene que ver con las cargas y gravámenes que pesan sobre un determinado inmueble. Es muy útil a la hora de gestionar alguna transacción comercial con la propiedad. Gestiones 24 puede tramitar esos documentos y muchos otros de manera online en 24 horas o menos, facilitándole en gran medida a los usuarios su gestión y resolución.



