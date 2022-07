Las raseras tajaderas de Domfesa Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022

Las raseras siempre han sido esenciales en los procesos productivos en fábricas de cualquier tipo. La evolución de los diferentes tipos de sistemas de estanqueidad y nuevos materiales de construcción, junto con un equipo especializado en el I+D han mejorado y perfeccionado la maquinaria de las tajaderas.

Domfesa ofrece un estudio completo de la situación y del material a trabajar para asegurar a sus clientes el óptimo trabajo de la misma.

Se dispone de una gran variedad de tipos de raseras que van de la más simple y ligera (manual) a la más compleja y de grandes prestaciones con dispositivos automáticos capaces de ser controladas desde cualquier puesto de mandos. Estas raseras las se pueden instalar tanto en fábricas de pet food, químicas, subproducto, gestión de aguas, reciclaje y gestión de residuos y minería.

¿Qué tipos de tajaderas se puede encontrar en Domfesa? Modelo ECO Slim Raseras especializadas para adaptarse al fondo de los transportadores. Estas raseras producen un desnivel nulo entre la pala de la tajadera y el transportador para que no se pueda quedar ningún resto de producto ni moleste al paso de la cadena.

Modelo Basic Estas raseras ofrecen un diseño compacto y limpio. A pesar de no ser estancas en productos líquidos, ofrecen un gran barrera al polvo. Se pueden fabricar tanto de acero, acero inoxidable, antidesgaste y polímeros. Las raseras Basic son tajaderas con peso y coste reducido.

Modelo estanco Redondo Estas raseras ofrecen una estanqueidad completa tanto con el líquido y el polvo y están preparadas para la conexión a cualquier brida comercial o especial.

Semiraseras Dosificadas Estas raseras son capaces de dosificar en tantas salidas como guste el cliente. Al no ser totalmente estancas en materiales líquidos, se comportan de una excelente manera en materiales sólidos o con polvos.

Modelo manual Es la rasera más económica y simple que dispone Domfesa. Es una tajadera totalmente manual para usos poco frecuentes.

Raseras verticales especiales para líquidos Tajaderas pesadas y diseñadas especialmente para canales o divisiones de materiales líquidos que no pueden entrar en contacto entre ellos.

Rasera especial con mecanismo entrada no salida Se puede usar como un contador, ya que tiene unos sensores que cuentan el producto entrado.

Rasera de medidas especiales Desde Domfesa, son pioneros en el diseño y fabricación de raseras tajaderas extra grandes. Especialmente diseñada para evitar atascos y una gran reducción de pérdidas de líquidos con semi-estanqueidad garantizada gracias a su funcionamiento especialmente diseñado y desarrollado por el equipo de I+D. Se puede fabricar en cualquier diámetro que el cliente solicite y con las especificaciones técnicas que se requieran.

Desde Domfesa, además, se ofrece la solución completa e integrada en los silos de diseño propio, con un nuevo y revolucionario diseño de silo en forma cuadrada, que permite aprovechar más el espacio y optimizar en altura, con el mismo volumen.



