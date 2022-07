¿Cuáles son las ventajas del alquiler piso Durango a través de Piso On? Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 17:11 h (CET)

Gracias a los avances de la tecnología en la era digital, los servicios del sector inmobiliario han evolucionado. Hoy en día existen distintas opciones de software, recursos de big data y otras herramientas como la exhibición de pisos o casas a través de realidad virtual en 360°.

La empresa Piso On, con varias sucursales en el País Vasco, es una de las firmas del sector que más tecnología ha incorporado a su operación. De hecho, cuenta con una aplicación propia que premia a sus clientes. Por ejemplo, si alguien busca alquiler piso Durango y concreta la operación, después puede acceder a premios y recompensas a través de la misma app.

La aplicación de Piso On premia la fidelidad de los clientes La app de esta empresa inmobiliaria fue diseñada exclusivamente para que los clientes de la misma puedan acceder a distintos beneficios y obtener premios. Las bonificaciones incrementan si un usuario recomienda el uso de la aplicación a otras personas. El sistema funciona a través de la acumulación de puntos. Por ejemplo, el alquiler piso Durango, Amorebieta, Basauri o Éibar proporciona 200 puntos, que se pueden canjear por diversas recompensas a través de la misma app.

Esta plataforma está disponible para descargar gratuitamente de Google Play Store y App Store. Cada usuario que se registra recibe un código único para poder invitar a sus contactos y sumar puntos. De esta manera, el cliente no solo se beneficia por las operaciones que efectúa él sino también por las que concretan sus invitados.

La aplicación de Piso On no solo es una plataforma digital para poder gestionar alquileres con comodidad, sino que también representa una manera de agradecimiento de la compañía a los clientes que resultan fieles y leales.

Otras facilidades para alquilar propiedades a través de Piso On El carácter innovador del servicio de la inmobiliaria Piso On va más allá del sistema de recompensas de su aplicación. En este sentido, todos los anuncios disponibles en el sitio web de la empresa cuentan con un tour virtual en 360° que permite tener una panorámica del interior de cada vivienda. Además, varios complejos urbanísticos que son ofrecidos a través de esta compañía pueden visitarse de forma íntegramente virtual.

Asimismo, la página web de la empresa cuenta con distintas herramientas para filtrar las búsquedas, comparar ofertas y características y hacer preguntas a quienes anuncian las propiedades. Por otra parte, Piso On tiene a disposición asesores inmobiliarios con un amplio conocimiento del mercado inmobiliario de la zona que pueden ejercer como guías para encontrar la mejor opción al precio más conveniente.

Los recursos tecnológicos y la aplicación que ofrece Piso On facilitan el alquiler piso Durango, Éibar, Amorebieta o Basauri. De esta manera, concretar una operación es más cómodo y sencillo, mientras que al mismo tiempo resulta posible acceder a distintos beneficios exclusivos.



