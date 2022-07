Yakk, la empresa con uno de los rentings tecnológicos más flexibles del mundo, ofrece tecnología punta sin ataduras a las empresas Emprendedores de Hoy

Los equipos tecnológicos de última gama se encuentran entre los productos más deseados por las empresas que buscan generar una mayor productividad y eficiencia en sus empleados. La razón de ello es que estos equipos pueden soportar los programas de software más avanzados y optimizados del mercado. Además, ofrecen mayor rapidez en sus procesos, dan mayor comodidad, satisfacción de trabajo, etc. Pensando en esto, la compañía Yakk ofrece a sus clientes un servicio profesional de renting para empresas de dispositivos tecnológicos como smartphones, tablets, ordenadores y monitores, entre otros y de una gran variedad de marcas como son Apple, Samsung, LG, etc. Incluso como última novedad han añadido a su catálogo de productos un interesante pack para el teletrabajo.

Ventajas de alquilar dispositivos de última gama para empresas Hoy en día, la era industrial cambia a pasos acelerados debido a la aparición de nuevas tecnologías que ayudan a hacer la vida personal y laboral más fácil y productiva. En ese sentido, el renting tecnológico para empresas permite a las marcas utilizar los dispositivos más actualizados y cambiarlos por versiones nuevas cuando lo deseen. Esta es una de las mayores ventajas del renting para empresas en comparación con la compra de productos tecnológicos, lo cual genera cierta atadura a los mismos y una mayor inversión a corto y medio plazo. Otras ventajas son el poder prever los gastos a futuro siempre y cuando sea un coste de renting fijo, poder contratar servicios tecnológicos extras y evitar la descapitalización de la empresa. En Yakk, los negocios pueden encontrar un servicio de renting de dispositivos de última generación de marcas importantes como Samsung, Apple, LG, Dell, etc.

Renting flexible de equipos de tecnología puntera para empresas Yakk se ha posicionado en España como una de las compañías más solicitadas para el renting tecnológico para empresas debido a que ofrece un servicio flexible y ágil. La duración del contrato es totalmente libre y el pedido de los dispositivos puede ser solicitado de forma 100 % online con envíos a domicilio incluido. Además, esta empresa siempre cuenta con los dispositivos de última gama más solicitados del mercado que pertenecen a los fabricantes de tecnología de mayor cotización a nivel internacional. Yakk también se diferencia de otras compañías de renting para empresas por ofrecer un software exclusivo para controlar todos los dispositivos alquilados bajo una única plataforma. Entre las funciones de este software se pueden mencionar el poder hacer un seguimiento eficaz de las incidencias, asignar equipos a los empleados, gestionar el inventario y los pedidos, etc.

Yakk es reconocida por ser partner oficial de Samsung y recibir de forma constante e inmediata los últimos dispositivos fabricados por esta importante compañía. Además, ya son más de 100 empresas las que confían en sus servicios profesionales de renting tecnológico por la enorme flexibilidad, eficacia y accesibilidad que ofrecen.



